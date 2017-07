Kiko Rivera e Irene Rosales esperan su segundo hijo

Kiko Rivera e Irene Rosales están esperando su segundo hijo. La pareja ha elegido la revista 'Semana' para dar la feliz noticia con una entrevista en la que ambos han hablado de su vida en común y de cómo es la relación con la familia de Kiko.

Este sería el cuarto nieto para Isabel Pantoja. Aunque no ha sido buscado, ambos comentan a la publicación que están muy ilusionados con este nuevo embarazo y aseguran que les gustaría que fuera niño. "Me apetece tener un varón, porque no puedo vivir con mi hijo", comenta Kiko.

A pesar de que no pasan mucho tiempo juntos, Kiko asegura que su hijo mayor, Francisco, y su hija Ana se quieren muchísimo y que tanto él como su madre, Jessica Bueno, intentan llevarse lo mejor posible por el bien del pequeño: "Él está bien con su madre, la adora y nosotros procuramos llevarnos lo mejor posible por el bien del niño".

Irene solo tiene palabras buenas para su suegra. Cuenta que cuando le comunicaron la noticia se puso muy feliz y que les dijo que les ayudaría en todo lo posible a cuidar de los niños: "Mi suegra me dijo que me ayudará en todo y que cuente con ella para dejarle a los niños".

De la relación con su hermana Chabelita, Kiko asegura que ahora son una familia unida y que se alegra de que ahora sea feliz con Alejandro. Acerca de su prima Anabel, el hijo de la tonadillera confiesa que es como una hermana para él y que no entiende porque decide ir a 'Sálvame': "No me gusta verla sufrir trabajando en 'Sálvame'. Lo respeto pero no lo entiendo. Yo no lo haría".

Este segundo embarazo llega en un momento delicado para Kiko por sus problemas de salud: "Este año he tenido muchos problemas por causa de la gota. Me he fastidiado la rodilla, menisco y ligamentos, y quizás tengan que operarme. He de empezar a cuidarme en serio, ponerme a dieta estricta con urgencia. Es mi asignatura pendiente. Mi mal hábito es comer".

Ambos se muestran muy enamorados y felices. Irene asegura que Kiko es el hombre de su vida y que es un padre muy bueno y responsable. Por otro lado, Kiko dice que su mujer le aporta la tranquilidad que tanto necesita. ¡Enhorabuena pareja!