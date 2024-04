Idiakez: “Va a jugar un portero, no un espantapájaros, va a dar el nivel”

La situación de Diego Rivas y la portería en el Arenteiro ha protagonizado debates, discusiones y más de una noticia que han apartado el foco de lo realmente importante. El partido en Riazor de este domingo no será un paseo. Ni mucho menos. Imanol Idiakez puso en alerta a los suyos en la sala de prensa de Abegondo tras terminar el entrenamiento del viernes. Una sesión que fue a puerta cerrada y en la que se protegió a David Mella y Lucas Pérez para que puedan llegar en el mejor estado posible al partido. “Están haciendo una gran temporada y para mí no cambia nada. Van a tener un portero con una carrera muy respetable y no tengo dudas de que va a dar el nivel. Nosotros lo respetamos totalmente. Sabemos de su capacidad y seguro que hará un gran trabajo. Preparamos el partido con la misma seriedad”, explicó el entrenador easonense sobre el cuadro de O Carballiño, séptimo clasificado en liga con 49 puntos, a siete del play off.

La situación de Diego Rivas es, obviamente, llamativa. Pero Idiakez ha intentado restarle importancia porque el exguardameta del Fabril o del Racing de Ferrol tiene una muy buena carrera detrás y responderá correctamente a la exigencia del domingo: “Va a jugar un chico que tiene una carrera bastante importante en categorías como esta o superior. Va a jugar un portero que más allá de que no tendrá el ritmo de competición será un portero, no van a poner un espantapájaros. Preparo el partido con la normalidad de que habrá un guardameta y diez jugadores de campo”.

Además, esta situación será un aliciente para un Arenteiro extramotivado. Todavía tiene el play off a tiro y será uno de sus últimos trenes para engancharse. Además, está metido en la pelea por clasificar a la Copa del Rey. A todo eso habrá que sumarle la energía extra con la que los jugadores saltarán a defenderle: “No tengo dudas de que sus compañeros estarán con incluso más motivación”.

Para el partido, Idiakez espera recuperar a Ximo Navarro, que fue baja en la última jornada y el jueves se reincorporó al grupo. Además, Mella y Lucas, que trabajaron al margen, estarán en la convocatoria si nada cambia: “A nivel de posibilidades de estar disponibles, creo que estarán los tres. Ximo está en dinámica de equipo y habrá que valorar todas las cosas; Mella es el golpe que se llevó, pero creo que va a estar”. No obstante, la noticia negativa en el apartado de lesiones la pone Hugo Rama, a quien se le vio en la ciudad deportiva con una férula en la zona del soleo. “Es un músculo difícil, esa zona debajo del soleo. Vamos a ver si lo conseguimos recuperar para algún partido”, comentó Imanol Idiakez.

El Dépor entra en el tramo final del campeonato. El momento en el que todo se decidirá. “El gusanillo siempre está cuando te pones la camiseta del Deportivo, más en Riazor y con la afición que tienes”, comentó sobre cómo siente afrontar los últimos cinco duelos.

Juan Pablo Colinas. | // EFE / Xane Silveira

Vivió una experiencia similar a la de Diego Rivas en su etapa en el AEK Larnaca de Chipre

La situación de Diego Rivas en el Arenteiro es excepcional y fuera de lo habitual. En especial por el caso de que el naronés se dedique a ser entrenador de porteros del equipo. Aunque en su caso solo llevase apartado de los terrenos algunos meses tras ascender con el Racing de Ferrol la pasada temporada. De hecho, Imanol Idiakez explicó que le sucedió algo parecido cuando dirigía al AEK Larnaca de Chipre.

Durante un tramo de la temporada, se quedaron sin su portero titular y tuvieron que acudir al mercado en busca de otro guardameta. Ante la imposibilidad de encontrar uno que cumpliese lo que necesitaban, tiraron de un futbolista que, en principio, ya había colgado los guantes: “Fichamos a Colinas que llevaba siete u ocho meses en paro y estaba haciendo medias maratones”. El leonés, que llevaba desde verano dedicándose a otro deporte, aceptó el reto y volvió a situarse bajo palos en la temporada 16-17, alargando su estancia hasta 2018. “Pasó, se entrenó una semana y jugó. Estaba perfectamente en forma”, comentó Imanol Idiakez sobre una situación vivida en 2017 con un Colinas que ahora se dedica a entrenar porteros en distintos clubes. Ha tenido experiencia en China, Sporting de Gijón y Maccabi Tel Aviv. En Larnaca, de hecho, Colinas vivió una segunda juventud, y lo que podía empezar como un parche terminó siendo una etapa de 47 partidos. En su caso, eso sí, primero pasó unas semanas en el banquillo antes de saltar al terreno de juego y quitarle el sitio ininterrumpidamente a Antonis Georgalallidis.