Segura apuesta por el cine de acción

El actor y director Santiago Segura, que presentó en el Festival de Cine de Sitges el filme Sólo se vive una vez, ópera prima del argentino Federico Cueva, dijo que "el cine en español puede hacer películas de acción". En una entrevista con Efe, Segura aseguró: "En España parece que tenemos que hacer comedias por dos millones, uno o menos, y el cine de entretenimiento de acción queda relegado para los grandes estudios y el cine norteamericano, y eso me da pena, porque me gustaría que hubiera más registros, que nuestro cine sea más rico, que no tenga que ser siempre en inglés o con actores internacionales".

Pensando como productor, Segura es consciente de las dificultades de recuperar la inversión "pues si se hace una película de 6 ó 7 millones, se pierde dinero fijo, porque la gente va poco al cine". Y afirma que el cine español debería mirar a Francia: "Tienen un cine potente y variopinto, pero con unos presupuestos diferentes al nuestro, y además el público responde, pues allí una película de éxito pueden verla 15-16 millones de personas y aquí en España la más taquillera, Ocho apellidos vascos, tuvo unos 9 millones de espectadores", destacó, y añadió que "Francia y España tienen más o menos la misma población, pero no las mismas subvenciones, y ellos también tienen mejor financiación, pues de la taquilla un 11 % va un fondo para el cine, y un 10 % de IVA".

Sólo se vive una vez se estrenará en las salas el próximo jueves.