Ares Teixidó: "Estoy absolutamente echa polvo"

Ares Teixidó no está viviendo una situación fácil. Desde que saltase a la luz su supuesto romance con David Bustamante, la catalana se ha convertido en uno de los personajes más buscados de nuestro país.

Ares se ha sumado al interés mediático que generan David Bustamante y Paula Echevarría. Cansada y muy triste, la presentadora ha concedido una entrevista exclusiva a Diez Minutos donde vuelve a negarlo todo: "Estoy absolutamente echa polvo. No me puedo creer todo lo que está pasando. No tengo una relación con David".

Para explicar las fotografías suyas saliendo de la urbanización de Bustamante afirma que tiene "una amiga que vive allí desde hace un tiempo".



Ares Teixidó: "Aquí salgo perdiendo yo"

Además, en lo referente a la insinuaciones de un montaje por su parte, Ares responde tajante al periodista David Ruiz: "Nunca haría una cosa así. De entrada, porque no sé ni cómo se hace. Y segundo, si pensara hacerlo, no lo haría de esta manera... en Madrid y saliendo de un portal. ¿Estamos locos o qué?".

Muy afectada por todo lo que está ocurriendo, la ex de David Guapo afirma que la única que pierde en con este tema es ella: "Aquí salgo perdiendo yo, que quede muy claro. A él lo van a proteger siempre".

Una situación que dice ser insostenible tanto para ella como para su familia: "A mí me duele la que me ha venido encima sin buscarlo. Yo no soy personaje, no me gusta estar en las portadas, no quiero esto. Me duele que alguien piense que es algo que yo he provocado y que he llamado luego a los medios. Eso es lo que me hace estar muy mal. Que mi familia tenga que leer ciertas cosas sobre mí que no son ciertas".