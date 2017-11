"Aquí no hay nadie como Weinstein"

Leonor Watling aseguró ayer que no sabe si en España "saldrían a la luz" casos de abusos como los del productor estadounidense Harvey Weintein y consideró que aquí "no hay nadie tan poderoso como él".

En España, la industria del cine "es un mundo mucho más horizontal, no hay esas pirámides de poder tan salvajes", señaló la actriz y cantante quien, no obstante, afirmó que "el miedo de una víctima es siempre subjetivo". Watling, que ayer presentó en Madrid la película Musa, de Jaume Balagueró en la que trabaja, está convencida de que el acoso sexual no es un conflicto entre hombres y mujeres, sino "un problema que involucra a todos".