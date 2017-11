Nick Carter, acusado de violación

Las denuncias de abusos sexuales continúan en el mundo del espectáculo. La cantante Melissa Schuman acusó ayer al líder de los Backstreet Boys, Nick Carter, de haberla violado cuando tenía 18 años. Schuman relató que conoció al cantante cuando su representante la llamó por teléfono diciéndole que Carter quería pedirle una cita. Posteriormente los artistas trabajaron juntos en The Hollow, cinta de terror para televisión y Nick Carter la invitó a su apartamento de Santa Mónica (California), donde el artista forzó a Schuman a mantener relaciones sexuales en el año 2002.

Después de besarse, la ex integrante de Dreams se negó a practicar sexo con el cantante ya que pretendía ser virgen hasta el matrimonio, ante lo que Carter le respondió que "podría ser su marido". A pesar de la negativa de Schuman, el líder de Backstreet Boys le practicó sexo oral y le pidió a la artista que hiciera lo mismo. "Era mucho más fuerte y grande que yo, por lo que no tenía la posibilidad de abrir la puerta y gritar para pedir ayuda", lamenta Schuman. Posteriormente dice que Carter la violó. "Su apetito todavía no estaba satisfecho, así que me llevó a la habitación y se puso encima de mí. Le dije varias veces que quería seguir siendo virgen", añade.

Por otra parte, Oliver Stone, negó ayer los abusos que denunció Melissa Gilbert y aseguró que durante las pruebas de The Doors, filme que calificó de "lascivo", estuvo presente una responsable para garantizar un "entorno seguro".