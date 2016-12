Seis consejos para cuidar tu piel estas Navidades

La piel es una de las partes del cuerpo que más sufre en Navidad y que, sin embargo, muy pocas personas cuidan debido a que están más preocupadas por no coger kilos de más que por hidratar de forma adecuada su dermis.



Por ello, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha ofrecido una serie de consejos para mantenerla sana y que no sufra más de lo habitual.



1. La piel refleja los excesos como el tabaco, la falta de sueño y el alcohol. "El alcohol y el tabaco son toxinas extra para nuestro organismo que hacen que la piel esté peor nutrida y, normalmente, se abusa más de la cuenta de estas toxinas en Navidad", ha alertado la miembro de la AEDV, Paloma Cornejo.



2. Cuidar la alimentación. La nutrición rica en frutas y verduras, así como beber mucha agua, es fundamental tras este periodo de excesos. De hecho, haber consumido mucha sal provoca la aparición de bolsas en los ojos.



3. La falta de sueño va a dificultar la renovación nocturna que el organismo necesita, por lo que el rostro estará más desvitalizado, sin brillo.



4. Limpiar la piel y usar cosméticos con excipientes adecuados para desmaquillarse. "Ojo con cosméticos muy grasos en pieles con tendencia acneica. También es frecuente la aparición de intolerancia a ciertos productos. No hay que improvisar, es bueno probar unos días antes. Más vale poco y de buena calidad", ha aconsejado la experta.



Además, hay ingredientes y principios activos que ayudan a recuperar la piel de esos excesos como, por ejemplo, la vitamina C, los proteoglicanos y preproteoglicanos precursores del ácido hialurónico, drenantes para el contorno de ojos con despigmentantes y quelantes del hierro para las ojeras.



5. Cuida tus pies. "Muchas de las alteraciones ungueales que vemos en consulta no son infecciones por hongos sino distrofias ungueales por el calzado. Si vas a la nieve protégete del sol con un filtro superior al 50. Igualmente usa protector labial y gafas de sol. Además, si tienes tendencia a las manchas es muy importante esta protección ya que pueden empeorar", ha recomendado.



6. Protégete del frío. Utilizar unos buenos guantes es imprescindible, ya que el frío produce una vasoconstricción en los dedos que puede ser muy dolorosa. Además, hay que cubrir también las orejas para evitar los sabañones.