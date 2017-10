¿Por qué hablamos en sueños?

Muchas personas hablan en sueños y no lo saben. De hecho, hay personas que son capaces de llegar a mantener una conversación mientras están dormidas y después ni acordarse. Se trata de un fenómeno benigno, muchas veces con un componente genético.

En una entrevista con Europa Press, el coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la Sociedad Española de Neurología Carles Gaig explica que la somniloquia o hablar es sueños es un fenómeno "bastante frecuente" en las personas. De hecho, precisa que hasta un 50% de la población 'hablan dormidos'.

Eso sí, Gaig aclara que no se está dormido cuando se habla en sueños, sino que se ha sufrido un microdespertar breve y transitorio a mitad de la noche, del que no se es consciente. "La personas no dormimos de un tirón sino que cada hora nos podemos despertar hasta 10 veces, con segundos, y se cambia de postura. Son microdespertares muy breves y no nos acordamos. Hay que estar un buen rato despierto para acordarnos de que nos hemos despertado", señala.

Mientras, Adela Fraile, de la Unidad de Sueño del Hospital Universitario HM Puerta del Sur, y la doctora Rybel Wix, de la Unidad de Sueño de Hospital Universitario HM Sanchinarro y Hospital Universitario HM Puerta del Sur indican que hablar en sueños representan una parasomnia, un trastorno breve del sueño, que es bastante frecuente y que no tiene ningún significado anormal.

Los niños también hablan mientras duermen / Getty Images

Las especialistas sostiene además que estos fenómenos son más frecuentes en niños, aunque también pueden tener lugar en la edad adulta. Por otro lado, señalan que generalmente no se es consciente de lo que se está diciendo mientras se duerme porque el cerebro está dormido, aunque se sea capaz de emitir un sonido.

"Se puede mantener una conversación simple con una persona dormida. Éste emitirá respuestas automáticas que no se procesan de manera consciente. El recordar el contenido de la conversación depende de la fase de sueño en la que se produce y para recordarlo tenemos que despertarnos en esa fase del sueño", agregan.



Un trastorno benigno

Por su parte, el doctor Javier Puertas, miembro de la Sociedad Española del Sueño, resalta que hablar durante el sueño representa un trastorno benigno, puede ser esporádico (30%), aunque hay personas que lo hagan de forma frecuente. "Lo habitual en la somniloquia es que sean palabras cortas, aunque hay pacientes que hablan bastante durante el sueño y lo que dicen se relaciona con el contenido de las ensoñaciones.

Por otro lado, el experto destaca que la somniloquia tiene carácter genético, y es muy frecuente que personas que hablan durante el sueño tengan a algún familiar que lo haya hecho. Además, también asocia esta parasomnia con el estrés, ya que "el cerebro sigue procesando información" a pesar de que se esté dormido y, pone de ejemplo una persona que se ha quedado preocupada con una situación o con una conversación y por la noche sigue desvelando aquello que le inquieta.

Se pueden llegar a mantener conversaciones / Getty Images

A su vez, resalta que sí que es posible la interacción entre dos personas, una dormida y la otra despierta, aunque subraya que generalmente se emiten palabras y no largos discursos.

Con todo ello, el experto en Sueño sostiene que hablar en sueños no precisa de tratamiento puesto que se trata de un fenómeno benigno. "No es un fenómeno que revista de gravedad, excepto si se acompaña de gritos o de una conducta motora violenta en defensa, más típico de personas más mayores y puede asociarse a enfermedades neurológicas", agrega.

Finalmente, el también especialista en la unidad del Sueño del Hospital de la Ribera (Alzira, Comunidad Valenciana) menciona el trastorno de conducta durante el sueño REM, una parasomnia no tan benigna como la somniloquia, en la que se representa, a veces con cierta violencia, lo que se está soñando, "aunque son más excepcionales". Por ejemplo, cita una persona que está jugando un partido de fútbol y se ve cómo le pega patadas al balón, o otros casos en los que por ejemplo la persona está angustiada y grita, o cuando a alguien le persiguen o está inmerso en una pelea y lo representa.