'The Game Awards 2017': ya se conocen los nominados al mejor juego del año

Ya conocemos los videojuegos que competirán por ser el mejor de 2017. Un jurado compuesto por 51 medios especializados de todo el mundo será el encargado de decidir quién se llevará el galardón en la ceremonia que tendrá lugar el 7 de diciembre en Los Angeles. Los nominados son: 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' (Nintendo), 'Super Mario Odyssey' (Nintendo), 'PlayerUnknown´s Battlegrounds' (PUGB Corp), 'Persona 5' (Atlus) y 'Horizon Zero Dawn' (Guerrilla Games).

Otros títulos nominados en otras categorías son 'Wolfenstein II' y 'Resident Evil 7: Biohazard' (mejor dirección de juego), o 'What Remains of Edith Finch', 'NieR: Automata' y 'Hellblade: Senua´s Sacrifice' (mejor narrativa).

Hay además un videojuego español nominado: 'Metroid: Samus Returns', en la categoría de mejor juego para consola portátil.



Así fue el anuncio de los nominados (audio en inglés). Vídeo: YouTube