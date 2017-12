PS Plus de diciembre: disponibles ´Raiders of the Broken Planet - Furia de Wardog´ y ´Darksiders 2: Deathinitive Edition´

´Raiders of the Broken Planet - Furia de Wardog´.

Sony ha revelado la lista de juegos que se podrán descargar de forma gratuita durante el mes de diciembre dentro del programa de fidelización PlayStation Plus. Como destacado para PlayStation 4, este mes los jugadores de España y Portugal podrán acceder de forma exclusiva a 'Raiders of the Broken Planet - Furia de Wardog', la segunda campaña del frenético shooter en tercera persona donde disfrutaremos toda la emoción del multijugador 4 vs 1, en el que cuatro jugadores aliados se enfrentarán a un quinto, el Antagonista, que hará todo lo posible para frustrar los planes y objetivos de sus enemigos.

Además de 'Furia de Wardog', los usuarios podrán este mes disfrutar de 'Darksiders 2: Deathinitive Edition', un título de acción en el que encarnaremos a la Muerte, el más legendario de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, en su misión para redimir el nombre de su hermano.

'Kung Fu Panda Showdown of Legendary Legends' llega también a PlayStation Plus acompañando a los dos títulos anteriores. Ya sabes, si quieres un poco de competencia familiar estas navidades, Po y compañía están dispuestos a echarte una mano. La premisa es simple: de uno a cuatro jugadores saltan a la arena como personajes clásicos de la saga y luchan cara a cara para convertirse en el gran maestro de kung fu.

Como videojuego bonus gratuito encontraremos 'Until Dawn Rush of Blood' el shooter exclusivo de PlayStation VR donde viviremos un viaje en montaña rusa de lo más perturbador. Estará disponible para descarga desde el día 7 de noviembre hasta el próximo 2 de enero de 2018. Por otra parte, y como complemento a la oferta de videojuegos de este mes, la promoción para descargar de manera gratuita '¡Has sido tú!' se amplía hasta el próximo 6 de febrero de 2018, por lo que todos los usuarios activos del servicio podrán seguir disfrutando del primer título de la nueva categoría de videojuegos sociales PlayLink.

En cuanto a PlayStation 3, este mes de diciembre estarán disponibles sin coste adicional 'Xblaze Lost Memories' y 'Syberia Collection', a los que se unirán 'Forma 8' y 'Claire Extended Cut' para PlayStation Vita. A continuación, tenéis el listado completo de títulos que podrán descargarse a partir del 5 de diciembre:

'Darksiders II: Deathinitive Edition'

'Kung Fu Panda: Confrontación de Leyendas Legendarias'

'Until Dawn: Rush of Blood' (bonificación de PS Plus; se necesita PS VR)

'¡Has sido tú!' (Bonificación de PS Plus; PlayLink)

'Xblaze Lost: Memories' (PS3)

'Syberia Collectio' (PS3)

'Forma 8' (PS Vita y PS4)

'Wanted Corp.' (PS Vita)



Recuerda que aún se encuentran disponible para descarga:

'Worms Battlegrounds' (PS4)

'Bound' (PS4/PS VR)

'R-Type Dimensions' (PS3)

'Rag Doll Kung Fu:Fists of Plastic' (PS3)

'Dungeon Punks' (PS Vita y PS4)

'Broken Sword 5: La maldición de la serpiente' [Episodios1 & 2] (PS Vita)



PS Plus – diciembre 2017.

