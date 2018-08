Así pidió matrimonio Cristian Toro a su novia en público

Alegría por partida doble para el piragüista Cristian Toro. Primero por ganar la plata en el K2 200 español junto a su compañero Saúl Craviotto y segundo porque desde el sábado está prometido con su pareja, Susana Salmerón. El piragüista gallego se bajó del podio, cogió un micrófono y se acercó hacia la zona de las gradas en la que estaba su novia para proponerle matrimonio.





???? Y tras ganar una medalla de plata en el Mundial de piraguismo, Cristian Toro le pidió matrimonio a su chica. ???? pic.twitter.com/ZRpLL6ID68 — El Partido de la Una (@PartidodelaUna) 25 de agosto de 2018

Ella accedió. De hecho, poco después de darse el sí quiero publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para declara a los cuatro vientos su amor por el gallego: "Desde que te conocí fue especial,. Me has dado tanto en tan poco que sólo puedo darte las gracias por todo, por todo lo que me haces sentir, por darme lo más grande y por haberme hecho pasar uno de los momentos más emocionantes y felices de mi vida. Haces que todo cada día sea insuperable. Eres increíble.".