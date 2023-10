Cada vez se habla más de la crisis climática. En parte porque, poco a poco, se va creando más conciencia social sobre la gravedad de este problema. Y en parte también porque el avance de este fenómeno, que está provocando desde olas de calor infernales hasta inundaciones extremas, hace imposible ignorar la existencia de esta emergencia. Pero que se hable más de ello no es, de por sí, una victoria. De hecho, son muchos los que ante este tipo de noticias acaban desarrollando o bien una sensación de "hartazgo climático" o bien un sentimiento de angustia. "Ninguna de las dos reacciones es útil a la causa. Necesitamos encontrar otra manera de hablar de la crisis climática para que la gente sienta que es algo que le interpela", explican varios activistas, educadores ambientales y periodistas climáticos.

Una de las claves para abordar este debate, según explica el educador ambiental Sera Huertas, es entender que estamos ante un asunto complejo. "Hace veinte años que organizamos seminarios sobre cómo comunicar la crisis climática y siempre acabamos con la sensación de que no hemos dado con la tecla correcta. Pero a veces hay que entender que, más allá de los esfuerzos que hagamos, no siempre es fácil pedirle a la gente que se preocupe por el clima mientras la inflación dispara los precios, las hipotecas suben y nos llegan continuamente imágenes de las masacres que está dejando la guerra", comenta. "Aun así, es más importante que nunca hablar de crisis climática. Y hace falta valentía para seguir impulsando los debates necesarios para hacer frente a este problema", añade.

En estos momentos, gran parte de las noticias climáticas suelen centrarse en informes científicos que alertan sobre la gravedad de la situación. "Estos mensajes de alarma sirven para llamar la atención sobre el tema, pero no para movilizar a la acción. La gente no empatiza con cifras y gráficos, sino con historias humanas", comenta la joven activista Maria Serra, una de las embajadoras del pacto europeo del clima. "Hay que hablar de la lucha contra la crisis climática con ejemplos cercanos, historias inspiradoras y, sobre todo, como una oportunidad para crear un futuro mejor. Necesitamos relatos más cercanos, más locales, cualquier cosa que nos ayude a ponerle cara y ojos tanto a esta crisis como a sus posibles soluciones", comenta esta activista que, en su día, fue una de las primeras impulsoras del movimiento Fridays for future en Barcelona.

"Información constructiva"

En los últimos años, la crisis climática ha logrado irrumpir en la agenda de prácticamente todos los grandes medios de comunicación así como en una infinidad de programas de entretenimiento. "Antes solo se hablaba de este tema en las secciones de medio ambiente. Ahora, en cambio, vemos que se habla de ello desde el ámbito de la política hasta la economía y la cultura", comenta la periodista climática Marta Montojo, especialista en este tipo de contenidos. Este verano, sin ir más lejos, se han publicado miles de noticias sobre los récords de temperatura y los extremos de calor. "Es positivo que se vincule este tema con la crisis climática, pero de poco sirve intentar concienciar sobre la gravedad de este fenómeno si después ilustramos este tipo de noticias con personas tomando el sol en la playa o comiendo un helado", comenta.

La avalancha de noticias sobre el calor extremo de este verano también permite poner sobre la mesa otra reflexión sobre cómo comunicamos el cambio climático. "Si solo nos conformamos con repetir que todo esto es culpa de la crisis climática, sin aportar ningún tipo de explicación sobre el porqué de este fenómeno o sus posibles soluciones, lo único que conseguimos es causar aún más agobio en la gente que está sufriendo el calor en sus propias carnes", reflexiona la comunicadora climática Ireñe Baños, autora del libro 'Ecoansias'. "Necesitamos una información más constructiva, que señale la gravedad del problema pero también las soluciones", añade la especialista.

Beneficios para la salud

El último gran escollo de la comunicación climática, y quizá el más difícil de sortear, es la famosa llamada a acción. Es decir, una vez se ha transmitido el mensaje sobre la gravedad de esta crisis, ¿cómo conseguiremos que la gente se sume a la lucha contra este fenómeno? "Hay que explicar que esto no solo va de salvar el planeta, sino también de mejorar el bienestar y la salud de las personas", comenta Sera Huertas. En este sentido, según explica este educador ambiental, se ha visto que uno de los argumentos que más convence a la gente para adoptar un estilo de vida más sostenible son los beneficios que esto conlleva para la salud. Un gesto tan sencillo como sustituir un trayecto en coche por un paseo no solo reduce emisiones sino que, además, puede resultar beneficioso para la salud física y mental.

"Tenemos que dejar de hablar de los cambios necesarios para hacer frente a la crisis climática en términos de sacrificios y empezar a enfocarlos como una oportunidad para vivir mejor", comenta Bruno Martín, divulgador científico y creador del pódcast 'Ecoinsomnes'. Al hablar de la transformación de las ciudades y de la progresiva reducción de los coches de combustión, por ejemplo, Martín sugiere no centrar el debate en términos de prohibición sino en una oportunidad de construir espacios más verdes, más saludables y con más oportunidades para vivir felices en sociedad. "La lucha contra la crisis climática nos da la oportunidad de crear un mundo más justo para todos", concluye el comunicador apelando, una vez más, a la esperanza.