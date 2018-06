Querido Pedro

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, político y economista español, aunque ahora más conocido como presidente del Gobierno de España, tengo una cuestión.

Hace exactamente 30 años, mis padres, de origen británico, decidieron dejar dicho país y venirse a España, donde llevan viviendo desde entonces. 30 años pagando impuestos y sometiéndose a todas las obligaciones que todo ciudadano español debe seguir. A pesar de esto, hoy, mis padres siguen sin la posibilidad de realizar una de las acciones más importantes de todo ciudadano en España: el voto.

Y así, son nueve las Elecciones Generales que han transcurrido y mis padres sin importancia de opinión. En efecto, dieron igual los resultados, su importancia política es nula.

Es comprensible que su derecho a voto en Reino Unido no sea dado; ya no residen ahí y no pagan ningún tipo de impuesto al Estado, pero el hecho de que no puedan votar aquí no solo parece injusto, sino también inhumano.

Asimismo, yo (su hijo) no solo nunca tuve derecho a voto, sino ni siquiera un DNI. Cierto es que nos ofrecen la posibilidad de un NIE, pero un trozo de papel sin foto, por mucha información que tenga, no es suficiente para mostrar identidad. Igualmente, la doble nacionalidad no me fue dada; al parecer, nacer y vivir aquí durante 18 años no es suficiente.

Todo esto entristece, mucho más estos días, después de las noticias dadas en relación con la administración política del país. Yo, personalmente, me siento español; nací y crecí en España, prácticamente todos mis amigos son españoles, y por supuesto perdí la voz con el gol de Iniesta. Sin embargo, real y tristemente, no soy español.

Y ahí va mi pregunta: ¿por qué? Yo no soy ningún profesional y es posible que haya razones de sobra, pero por eso le pregunto a usted, al que sabe, al profesional, al presidente del Gobierno de España: ¿Por qué?

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.