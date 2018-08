Pisos turísticos

Vivo en pleno casco histórico, con un piso turístico enfrente de casa. Son edificaciones bajas, de dos plantas. En verano, al dormir con las ventanas abiertas, uno va viajando por el mundo cada semana, a lo sumo cada quince días. A las tantas de la madrugada se escuchan conversaciones en inglés, alemán, italiano?

Eso sí, como si no hubiera un mañana. Para unos días que voy a estar de vacaciones, que me aguanten los vecinos, a mí me va en el precio.

Pero este año me encuentro a un matrimonio mayor, inconfundible acento mejicano, preguntándome si conozco la dirección que llevan apuntada en un correo electrónico.

Ahí mismo, les señalo el portal, yo vivo aquí, en el primero. Recoger las llaves en tal sitio, también se lo indico, ayudándoles con las maletas.

Para mi sorpresa, no se oye ni un solo ruido en los días venideros. Es más, paseando el perro me lo comenta su vecino de al lado. Y cuando ya me había olvidado de ellos, suena el timbre de casa. ¿Puede bajar, por favor? Allí me encuentro a aquella pareja tan educada, despidiéndose, con un presente en forma de agradecimiento.

Solo pude pensar: no todo está perdido.

