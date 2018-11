Me llamo Noa, tengo 12 años, estudio en el IES Sardiñeira y quería pedir a la gente que dejase de poner veneno en los parques de la ciudad porque los perros y los gatos lo comen y se mueren. No entiendo por qué hay gente mala que pone comida con clavos y veneno. No es la primera vez que veo en Facebook o Instagram que muere un perro a causa de esto.