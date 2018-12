El centro de salud de Los Rosales no sustituye a médicos con baja laboral por enfermedad

El lunes a las 09.00 horas de la mañana recibí una llamada del Centro de Salud de Los Rosales de A Coruña en la que se me informaba de que anulaban las citas médicas con el pediatra y la cita con la enfermera, de mis dos hijos, ayer martes 4 de diciembre, debido a que el pediatra de mis hijos no iba a ser sustituido. Las citas médicas de mis hijos fueron pedidas con un mes de antelación, y la cita que me pudieron dar es para dentro de diez días, antes no hay hueco porque el único médico pediatra que queda en el centro de salud lleva meses atendiendo las dos consultas como ha podido y he podido comprobar en otras ocasiones.

Como he tenido que acercarme al Centro de Salud de Los Rosales a realizar una prueba a mi hijo hoy, he comprobado de nuevo cómo la sala estaba saturada de bebés y niños, como es normal en estas fechas invernales y en un barrio joven de la ciudad, e incluso nos han tenido que atender en la sala de enfermería a la vez que atendían a una madre con su bebé, para no demorar más las citas. El bebé estaba en la camilla acompañado de su madre y pasaron una cortina, y mi hijo y yo fuimos atendidos en la mesa de la enfermera.

Quisiera hacer público mi reconocimiento al personal sanitario del Centro de Salud de los Rosales por su buen trabajo, profesionalidad y labor. Por conseguir trabajar profesionalmente sin perder la sonrisa en estas condiciones desde hace tiempo y que no han afectado a su labor profesional y humana.

Desde aquí, mi apoyo a los profesionales y mi protesta al Sergas. Creo que no hay más que añadir.

