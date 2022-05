El Concello de A Coruña elimina en la reforma del paseo la conexión con la Ciudad Vieja del plan original

La renovación del paseo marítimo entre el castillo de San Antón y el cementerio de San Amaro, cuyo proyecto fue aprobado en Junta de Gobierno Local este viernes y saldrá a concurso en los próximos días, es una iniciativa concebida en el mandato anterior y avanzada en el actual, en el que se prevé culminar tras diez meses de obras. Las actuaciones que recogía el anteproyecto finalizado en mayo de 2019 y las que contiene el proyecto al que se le acaba de dar el visto bueno coinciden en intenciones; hay alguna diferencia: propuestas no consideradas hace tres años e ideas promovidas entonces que ahora se estima no abordar, como la mejora de la conexión entre el tramo del paseo y la Ciudad Vieja a través de los jardines de A Maestranza.

El Gobierno local cree que el acceso de un lugar a otro está en la actualidad bien diseñado con los itinerarios peatonales que a ambos lados del Rectorado de la Universidad permiten cruzar los jardines y entrar en la zona intramuros de la Ciudad Vieja. El proyecto que pronto será licitado no presenta ninguna de las soluciones planteadas en el primer diseño, aunque en el apartado de necesidades a satisfacer apunta que la zona de intervención, de 1.500 metros de longitud, presenta “falta de interconexión con la parte de la ciudad que rodea” y se caracteriza por su “uniformidad hacia el borde marino”. Aquel anteproyecto concentraba algunas actuaciones para el refuerzo de la accesibilidad en el entorno de A Maestranza. Proponía igualar rasantes para conseguir la continuidad entre la explanada del parque en la zona de las ruinas de la iglesia de San Francisco y la fundación Luis Seoane y el paseo; resolver un recorrido más cómodo entre el aparcamiento de residentes junto al Oceanográfico y el núcleo residencial de la Ciudad Vieja; y habilitar una rampa de conexión entre el paseo y el casco histórico a través de los jardines que rodean el Rectorado. Estas medidas se podían completar con la reconducción del tráfico rodado en el enlace de la calle Metrosidero con el paseo con la transformación de la calzada en un paso de uso peatonal. El proyecto que saldrá a concurso contiene una línea de actuación que potencia “la movilidad a pie a través de soluciones de accesibilidad y diversificación de medios de movilidad y permeabilidad transversal” y que apuesta, por un lado, por la creación de zonas verdes y con arbolado a lo largo de todo el tramo de intervención y en los entornos de los edificios singulares, y por otro, por la reducción del tráfico rodado a dos carriles de circulación, uno por sentido, “con aprovechamiento de espacios para el aparcamiento concentrados fuera del espacio natural valorizado”. La obra actualiza el carril bici, amplía áreas verdes y reduce carriles. La propuesta de humanización de este tramo del paseo marítimo es la actuación más costosa todavía no ejecutada por el Concello entre los proyectos cofinanciados con la Unión Europea a través de los fondos Feder, los que se enmarcan en la estrategia Eidus de desarrollo urbano sostenible. De acuerdo con la documentación del plan Eidus Coruña, su coste inicial es de 2,14 millones de euros, aunque el Gobierno local informó esta semana de que le dedicará una inversión de 3,1 millones. Entre las medidas que el Concello va a tomar en la renovación del paseo entre el dique y San Amaro está el aumento de zonas verdes, la adaptación de la iluminación, la actualización de la infraestructura del carril bici con la incorporación de un carril para corredores, la creación de una zona de esparcimiento, juegos y deportes en la zona de Os Pelamios y la adecuación de la red de drenaje. La intervención comprende además nuevos semáforos, señalización y mobiliario urbano. La obra también supondrá el soterramiento de los carriles del tranvía turístico, que ya han sido cubiertos en otros tramos del paseo marítimo.