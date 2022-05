“Hemos contado la naturaleza con grandes mamíferos, pero hay que cambiar la mirada”

El periodista, escritor y guionista Gabi Martínez es conocido por sus libros de investigación, viajes y naturaleza, como Los mares de Wang y Animales invisibles. Este jueves a las 19.00 horas estará en la librería Moito Conto (San Andrés, 23) presentando su obra Lagarta. Cómo ser un animal salvaje en España, en el que habla de seres como la ballena vasca, el lince, el extinto bucardo o el lagarto gigante de la isla de El Hierro. Lo acompañan Antonio Sandoval y Ana Pardo.

Al pensar en fauna española se piensa en animales como el lobo ibérico, pero usted busca a animales menos conocidos.

Es necesario un cambio de paradigma, mirar hacia otros lugares. Hasta ahora nos hemos explicado el país a través del toro o el lobo, que son mamíferos, grandes, animales espectaculares, estéticamente hermosos, y que mencionamos siempre en masculino. Pero resulta que la biodiversidad, y lo que sostiene el ecosistema, es la variedad de animales, muchos de ellos pequeños y difíciles de ver pero simbólicamente muy poderosos dentro de sus territorios.

¿Por qué titular en femenino?

Porque, dentro de ese cambio de mirada, está afrontar e introducir a los animales que también son hembras, con una mirada en femenino.

¿Cómo ha sido el proceso de documentación para el libro?

Me he desplazado de todos los sitios de los que hablo. Escribo mucho mejor cuando estoy sobre el terreno. Muchos de los viajes los hice con la pandemia, con la naturaleza más salvaje. Ha sido una suerte enfrentarse a espacios en soledad absoluta.

También entrevista a personas.

Intento visibilizar la relación entre las personas y los animales, siendo tan protagonistas unos como otros. Es muy importante a la hora de proyectarnos, como lectores, en esos animales. Si te emocionas con un relato, es posible que eso te invite a actuar para que algo cambie, y no quedarnos en la queja. Protestar es un recurso, pero, después, ¿qué? Lo que se propone es construir un espacio diferente con los animales.

Entre los animales está uno extinto, el bucardo o cabra pirenaica.

España es el primer país en el que se extingue un animal en el siglo XXI. Eso estigmatiza al país y, para limpiar la imagen, se invierte en clonarlo para ofrecer un hito mundial. La primera desextinción de la historia ocurre en España, aunque duró muy poquito, el animal clonado no sobrevive. En ese momento estaba en peligro de extinción el lince, lo que sería otro tanto negativo. Se seduce a Europa y se hace la mayor inversión hecha en un proyecto Life para salvar a este animal, y se salva. Si se quiere invertir desde la administración para salvar a un animal, se habla. Pero lo que más importa del libro son las historias de personas que sin ese apoyo trabajan día a día.

En luchas como la del urogallo.

Su salvación es muy difícil, pero una de las personas que trabaja por ella está muy implicada en la fundación del oso pardo, que se está salvando. Hay personas que se implican casi hasta las últimas consecuencias para salvar animales.

También de un animal casi desconocido, el desmán ibérico.

Hay grupos de forestales e investigadores intentando que no se acabe, y ecologistas. Pero, como cuento en el libro, en Valsaín [Segovia] el último desmán se vio ya hace bastantes meses, y va a ser difícil rescatarlo. Ese animal me sirve para hablar de cómo el visón americano se ha convertido en plaga y contribuye a acabar con especies autóctonas, como otros capítulos me permiten hablar de otros temas.

¿De qué habla el del lagarto gigante de El Hierro?

De la amistad entre un biólogo y una persona que adora a los lagartos, un luchador de lucha canaria extraordinario. Entre ambos consiguen proteger al animal. En el caso de la ballena vasca, hablo de cómo una mujer realiza una investigación y se ve arrinconada por intereses político-académicos, por dos hombres.

¿Quién es esta mujer?

Selma Huxley, pariente del autor de Un mundo feliz. Tras una investigación demuestra que había balleneros que partían del País Vasco y desarrollaron una industria impresionante, y que muchos de ellos iban a puertos canadienses. Por uno de los máximos representantes de la sociedad que estudiaba los balleneros en Canadá y un gran constructor vasco de barcos antiguos se empieza a atribuir el hallazgo a otra persona.