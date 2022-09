Emily González-Cebrián: "Es cierto eso que dicen de que el mundo está lleno de ideas, pero hace falta gente que las materialice"

¿Qué supone figurar en esa lista?

Las listas Forbes son muy interesantes, pero el hecho de que reconozcan la creatividad, es genial. Es uno de los valores más fuertes que puede tener una empresa y una persona. Decía Einstein que la imaginación es una herramienta más poderosa que el conocimiento. La imaginación y la creatividad van muy de la mano. Que reconozcan esto me hace sentir especialmente orgullosa.

¿Esa creatividad le ha empujado a crear su empresa?

Lo que me ha llevado a crear la empresa es un conjunto de cosas, no puedo decir que solo es la parte creativa. Obviamente creo que la creatividad es un elemento clave. Es también la capacidad de ejecutar una visión. Es cierto eso que dicen de que el mundo está lleno de ideas, pero hace falta gente que sea capaz de materializarlas.

¿Cómo definiría Froged y qué aporta?

Somos una plataforma de costumer success y soporte para negocios digitales. Ayudamos a la fidelización de los clientes a largo plazo. Vivimos en una era en la que cada vez hay más negocios de suscripción y todas esas plataformas necesitan hacer una gestión completa de ese ciclo de vida de los clientes. Nosotros siempre decimos que los clientes felices hacen que las empresas sean felices y crezcan. Hay otra parte muy interesante y es que nosotros somos una tecnología que por detrás tiene ese motor humano. Al final lo que hacemos es la evolución de lo que antes se llamaba postventa. Que podamos ayudar a darle toque humano a la tecnología es algo que nos hace sentir muy orgullosos.

¿Muchas empresas han asumido ya la importancia de la visibilidad en la red?

Creo que incluso la pandemia ha sido bastante decisiva en ese sentido. Muchos negocios se han volcado al entorno digital y muchas empresas han tomado conciencia de que si bien adquirir clientes es importante, mantener a los que están contigo es incluso más importante. Eso conecta de lleno con nosotros y con lo que hacemos, porque ayudamos a fortalecer esos lazos del cliente con su empresa. Además, buscamos la hiperpersonalización en la comunicación. Que la empresa sepa quién es el cliente, qué le gusta, qué suele comprar, dónde está.

Dice también que cree más en la cooperación que en la competencia. ¿Puede explicarlo?

Estamos asistiendo a la transformación del paradigma empresarial tradicional por uno nuevo con empresas totalmente diferentes a las que había. Creo que pasamos de una era en la que existía una competencia desmedida entre empresas a adentrarnos en ecosistemas en los que se crean sinergias súper interesantes entre empresas y llegamos a ese nuevo paradigma de cooperación. Creo que el que va a triunfar ya no es aquel que compite con todos sino que es capaz de generar valor en todo su entorno. Ese valor vuelve hacia él.

En toda esa experiencia, ¿ha sido complicado ser mujer?

Siempre he ocupado puestos que tradicionalmente ocupan los hombres y eso a la vez ha sido un desafío y una oportunidad. Parece que se nos exige más por el hecho de ser mujeres, pero he visto que era una oportunidad y me siento orgullosa del tipo de empresa que tenemos.