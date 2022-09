Deborah Ayo es la voz de Freedonia. Un colectivo sin ataduras que llena sus canciones de mensajes importantes. El último disco, Conciencia, podrá escucharse este jueves 29 de septiembre en el teatro Colón, dentro de la programación de Elas son artistas.

Vuelven a A Coruña. ¿Qué se va a encontrar el público?

Se va a encontrar a la banda maravillosa dándolo todo y recordando las letras de Conciencia, que yo creo que son súper importantes, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo. No hemos tenido la oportunidad de rodarlo tanto estos años, que fueron como si no hubiesen existido. Nos van a ver con más fuerza y dando palabras de ánimo, recordándoles que la conciencia es necesaria para cambiar la situación en la que vivimos.

Las letras de Freedonia siempre llevan un mensaje escondido, pero, ¿este disco va más allá?

Sí. Tanto el título del disco como la canción Conciencia se basan en una charla de José Saramago. Me he dado cuenta que en estos tiempos que estamos viviendo, en este 2022, que la gente necesita saber que para hacer un cambio permanente en la sociedad hay que usar la conciencia. Tenemos que estar despiertos.

Llegó al grupo en 2019. ¿Ha cambiado y evolucionado con la banda hasta alcanzar su mejor momento?

Sí. Los inicios son complicados. Entré con ganas, pero estaba cagadilla y pensaba “qué pinto aquí”. No tienen nada que ver los primeros conciertos con los de ahora. Estamos más unidos. Hay mucha compenetración y todo sale genial. Al principio estaba bien, pero ahora es muchísimo mejor. Es otra historia.

¿Esa conexión también se traslada al público?

Sí. Pero es que si te paras a pensar, todo lo que representa Freedonia acaba tocando los corazones de la gente. El público se ve representado en las canciones y el espíritu de la banda. Los mensajes que decimos en el escenario los sentimos. No tocamos ni cantamos sin más, cada nota que se toca y cada ritmo sale con una intención, que es la de llegar a la gente que está ahí escuchándonos.

La respuesta está ahí: cuatro discos que han salido a la calle con el apoyo económico del público.

Exactamente. Somos uno. Nos retroalimentamos. De los conciertos, tanto nosotros como el público salimos muy felices. Somos como una sola persona. A través del crowfunding y con sus aportaciones hemos hecho los discos. También escribieron una de las canciones de este último álbum. Es algo increíble.

¿El futuro de Freedonia sigue yendo hacia ahí?

Sí. Ahora estamos un poco parados porque la pandemia nos ha hecho reajustar determinadas cosas. Cada uno ha tenido que buscarse la vida un poco. Esto sigue para adelante. A Freedonia le queda tiempo. Este año hacemos diez años del primer disco y es un año para celebrar todo lo que se ha conseguido. Y también un año para mirar al futuro porque todavía hay muchas cosas que contar.

En ese panorama de buscarse la vida, usted ha dado voz a la hada madrina de Pinocho en la película de Disney. ¿Cómo fue la experiencia?

Fue maravillosa. Todavía no me lo creo. Fue una cosa que sí que no y ahora que me escucho me parece increíble. Estoy contenta de poder usar mi voz para eso.