Las rentas de los contribuyentes crecen en solo dos de los 12 distritos, Ciudad Vieja y Os Castros

Los coruñeses que viven en la Ciudad Vieja y en Os Castros tuvieron en 2020 una renta media superior a la del año anterior, en contraste con la del resto de contribuyentes de los otros diez distritos de A Coruña. Los datos, que acaba de publicar la Agencia Tributaria, muestran que la renta anual de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) ha experimentado una disminución que rompe la tendencia creciente que se manifestaba hasta 2019 en casi todos los barrios de la ciudad.

Las estadísticas sobre la renta en los hogares coruñeses de la Agencia Tributaria, que empezó a hacer públicas en 2019, son distintas de las que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se apoya en el conjunto de ingresos obtenidos por los ciudadanos (salarios, pensiones, transferencias públicas, prestaciones) como fuentes de información. Estos datos se dieron a conocer la semana pasada y revelan que en la ciudad las rentas medias bajaron levemente entre 2019 y 2020 (0,29%, con ingresos brutos de 17.975 euros); la renta derivada de los salarios, la más importante del conjunto, tuvo una caída mayor, del 3,4%, hasta mantenerse un poco por encima de los 10.000 euros antes de impuestos.

El aumento de la renta media disponible en el casco histórico de A Coruña es muy significativo en el ejercicio 2020, ya que crece un 184% (de 30.894 a 87.745 euros), un repunte grande que puede deberse a que familias de ingresos muy elevados se hayan instalado en el barrio. En los años anteriores, las estadísticas de la Agencia Tributaria reflejaban crecimientos mucho más moderados en la Ciudad Vieja y la zona centro, en torno al 28% en el periodo 2013-2019. El otro incremento de rentas que muestran los últimos datos se da en el distrito 15006 que comprende Os Castros y parte de O Castrillón, y es muy ligero, del 0,6% (de 25.581 euros a 25.746).

A excepción del singular aumento de renta registrado en la Ciudad Vieja, la diferencia de ingresos entre la zona con las rentas más altas y la de las más bajas tiene como protagonistas a Juan Flórez-San Pablo (distrito 4) y Os Mallos (distrito 7). La distancia se ha reducido en los últimos años, pero lo que perciben los residentes en el 15004 (38.622 euros) es casi el doble de los vecinos con el código postal 15007 (19.519 euros).

Estos dos barrios registraron un descenso de rentas al terminar el ejercicio 2020, más acusado en el caso de Juan Flórez, del 7,2% que en Os Mallos, de solo el 2%. En otros ocho distritos coruñeses el nivel de renta de los contribuyentes también experimentó caídas; las más notable, del 18,6% (de 29.083 a 23.667 euros), fue la de la zona que abarcan Monelos, Eirís y una parte de O Castrillón. Las diferencias son en cambio mínimas en los barrios de Monte Alto-Zalaeta-As Atochas, Sagrada Familia-Vioño y Agra do Orzán-O Ventorrillo, el único distrito junto al de Os Mallos en el que la renta media baja de los 20.000 euros.

Os Castros-O Castrillón, el distrito donde más cayeron las rentas en 2020, es además en el que más coruñeses presentaron declaraciones tributarias a Hacienda, más de 18.000. En otros barrios de alta población, como el Agra do Orzán, Sagrada Familia, Os Mallos y Monte Alto, la cifra también es elevada. Por el contrario, en Ensanche y la Ciudad Vieja, zonas tradicionales de alto poder adquisitivo, el número de contribuyentes ante la Agencia Tributaria fue más bajo, de 4.320 y 5.089 personas. Este contraste se produce porque la presentación del IRPF no es obligatoria para aquellos vecinos que tiene un único pagador por una cantidad igual o inferior a 22.000 euros; si se tienen dos pagadores, el límite baja a los 14.000 euros si la suma total del dinero recibido del segundo y demás pagadores no exceden 1.500 euros anuales.