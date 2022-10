Dos españoles, un francés, un italiano y un libanés. No es un chiste, es The Gulps, el grupo que ya se ha hecho hueco en el panorama musical británico y ahora empieza a conquistar al público español. La banda de rock liderada por Javier Sola tiene una cita en A Coruña el miércoles, 19 de octubre, en la sala Garufa, en el festival Noites do Porto.

Primer concierto en Galicia. Sí, es nuestra primera vez ahí. Tenemos muchas ganas y nervios. A ver si todo sale bien. Nunca hemos hecho una gira tan larga en España. Estamos muy motivados. Los tickets se están vendiendo bien y estamos recibiendo mucho cariño. Siempre es la hostia volver a casa a tocar. ¿Por qué decidieron hacer las maletas y empezar esta aventura en Londres? Fantaseábamos con ello desde que teníamos 15 años y tocábamos versiones de The Beatles en nuestra ciudad en La Rioja. Siempre soñamos con ir a Londres y hacer lo que hacían nuestros héroes. Y lo hicimos. Llegamos aquí, dinos el salto. Fue duro al principio y sigue siéndolo, pero está dando recompensa. Todavía sin un disco en el mercado, ¿cómo es su repertorio en directo? Creo que es intenso. Es ver una banda de rock and roll clásica, que cada vez es más difícil de ver, con un toque moderno, con los sonidos de hoy en día. Estamos experimentando con la producción e intentamos meter electrónica. Es algo muy arriesgado, pero creemos en ello y se nos da bien. Solo hay que ver cómo el público va recibiendo las canciones que vamos sacando. De momento, han salido tres singles. Lo estamos haciendo con mucha cautela. En noviembre saldrá el siguiente, Candy, una canción muy pegadiza. En esas canciones de The Gulps se identifican referencias a otros grupos. ¿En quién se fijan? Es un proceso tan cambiante... En mi caso, empecé con toda la escena de los 60. Eso me volvió loco. Luego fui pasando al punk, a la electrónica y a todos los temazos de los 80. Estamos en constante aprendizaje y escuchando nuevas bandas. Hoy en día nos encanta Amyl and the Sniffers y Fontaines D.C. No podemos decir algo en concreto, es algo muy amplio. Llegaron a Londres con el objetivo de llenar estadios. ¿Sigue siéndolo? Por supuesto. Esa es la naturaleza de la banda y es en lo que siempre nos hemos fijado. Es parte de la magia. Es nuestro objetivo. Hace unos días el grupo británico Arctic Monkeys agotó entradas en la mayor parte de sus shows por Reino Unido. ¿Ese es el camino de The Gulps? Claro. Está escrito. Llenaremos estadios. Esa es la razón por la que fuimos a Londres. Pero, ¿necesitan al público español? Sí. Hasta hace bien poquito no estábamos conectados con España. Estábamos solo en Inglaterra. Ahora las cosas están creciendo por los dos por igual. Estamos súper motivados. Tenemos apoyo en España y eso es algo súper mágico. En Londres están bien acompañados. ¿Cómo fue su encuentro con Alan McGee, quien descubrió a Oasis? Cuando fantaseábamos con venir a Londres a llenar estadios, decíamos que nuestro mánager sería Alan McGee. Si lo proyectas, el universo te lo da. Francesco trabaja en Borough Market y una mañana se lo encontró. Fue difícil convencerlo, pero lo hicimos. Cree firmemente en nuestra música y en el proyecto. ¿Cuándo llegará el disco? Eso no depende de nosotros. Tenemos un equipo de management que va a tomar esa decisión. Hoy en día, tal y como está la industria, es inteligente ir sacando singles poco a poco, con cautela, y que la banda vaya creciendo. Una vez en la posición adecuada, lanzaremos el álbum. Hace falta tener mucha paciencia. Como banda, nos encanta poder sacar un vinilo. Es precioso y es lo que queremos. Cuando sacas un álbum, puedes sacar un concepto y mostrar quién eres. Entendemos que es parte del proceso.