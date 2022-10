El pleno extraordinario convocado por el Gobierno local aprobó ayer por unanimidad el apoyo a la candidatura coruñesa para albergar la sede de la Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), e instar a la Xunta a que apadrine esta candidatura por delante de las presentadas por Santiago y Ourense. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, propuso el edificio de la Terraza de los Jardines de Méndez Núñez y, de forma complementaria, los espacios en los que se asentará la Ciudad de las TIC, en la antigua fábrica de armas, como las instalaciones óptimas para su ubicación.

Todos los grupos municipales coincidieron en señalar A Coruña como la ciudad “idónea” para asentar el organismo estatal, y señalaron fortalezas como la potencia de su tejido empresarial, la labor investigadora y de creación de conocimiento que se desarrolla en la Universidade da Coruña en el ámbito de la Inteligencia Artificial, espoleada por la labor que se desarrolla en el único Centro Singular en la materia en Galicia (Citic) y con numerosos grados y másteres que entroncan con la disciplina; las buenas conexiones e infraestructuras de transporte de las que dispone la ciudad y las posibilidades que traerá consigo el proyecto de la Ciudad de las TIC.

La portavoz de Marea Atlántica, María García, citó como aval a la candidatura las cifras que presenta en diversos ámbitos, pues la ciudad concentra “el 55% del empleo tecnológico de Galicia”, dispone de “500 empresas tecnológicas registradas” y es un “polo de creación e innovación en la materia”. Características que coinciden con los criterios exigidos en la convocatoria, que, para el BNG, la ciudad “cumple sobradamente”. La concejala no adscrita, Isabel Faraldo, añadió como fortaleza la actividad de investigación desarrollada en el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic), con gran presencia de la Inteligencia Artificial en sus procesos.

Hubo unanimidad en el voto y en la pertinencia de la candidatura, pero reproches mutuos entre formaciones políticas en el resto de aspectos que rodean la carrera para albergar la sede. Todos los grupos criticaron “las formas” y “la informalidad” que, juzgan, ha caracterizado al proceso, tanto en todos los trámites que rodearon la preparación y presentación oficial de la candidatura, cuyo plazo vence la próxima semana, como en la convocatoria del pleno extraordinario. Los grupos manifestaron sus quejas ante el hecho de que el pleno fuese convocado oficialmente con menos de 24 horas de antelación. El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, criticó la “improvisación” que, a su juicio, caracterizó el proceder del Gobierno local al convocar el pleno para recabar los apoyos a una semana del cierre del plazo, a diferencia de otras ciudades , como Granada, que presentó su propuesta el pasado abril, o Santiago, que impulsó una declaración institucional en julio. “Hoy aquí debería haberse convocado un acto con representantes de la empresa, la industria y la sociedad coruñesa”, señaló.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, lamentó haber tenido que enterarse “por la prensa” de la convocatoria del pleno, un procedimiento que calificó de “falta de respeto a la oposición”. Jorquera dijo aguardar que las opciones de Galicia para albergar la sede no se vean debilitadas por la existencia de varias candidaturas. Los concejales de la oposición censuraron el hecho de que Galicia no cuente con una candidatura única, como sí procede en ciudades como Alicante, Granada o Gijón, que cuentan con el respaldo de sus respectivos Gobiernos autonómicos, un elemento que fortalece las candidaturas.

Marea Atlántica señaló que la falta de posicionamiento de la Xunta fomenta “los localismos y la competición entre ciudades hermanas” y que, junto al Gobierno local, “convierten cada proyecto, cada oportunidad, en un campo de batalla”. Isabel Faraldo, de igual modo, rechazó el “chovinismo” y las “cuestiones identitarias mal entendidas” como argumentos para respaldar los valores de la propuesta coruñesa frente a otras ciudades.

El portavoz del Gobierno local afeó al grupo popular que la Xunta, administración con la que comparten partido, todavía no se haya decantado por ninguna candidatura, y aseguró que la alcaldesa, Inés Rey, ya se ha reunido con el presidente autonómico para presentarle su propuesta. El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, aseguró que él mismo trasladó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al vicepresidente Diego Calvo la idoneidad de la propuesta coruñesa, con la que dice comprometerse “públicamente”, y lamentó que el secretario xeral del PSdG-PSOE, Valentín González Formoso, no haya mediado entre las dos ciudades donde gobierna el partido (A Coruña y Santiago) para lograr un consenso entre ambas.

Rueda considera “deseable” una candidatura conjunta de A Coruña y Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, insistió en que el Gobierno gallego vería como “deseable” una propuesta conjunta gallega para albergar la agencia, aunque ha reconocido que “depende de las distintas candidaturas”. En declaraciones a los medios tras reunirse con el alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, Rueda evitó de nuevo posicionarse a favor de una de las propuestas. Ha reiterado que quien tiene que decidir la ubicación de la Agencia “no es la Xunta”, sino que el Ministerio correspondiente “examinará las distintas solicitudes y decidirá”. En todo caso, ha señalado que si finalmente hubiese una sola candidatura, la apoyaría, pero si hubiese más de una, la Xunta “tendrá que priorizar”. De este modo, si no hay consenso, ha asegurado que la Xunta cumplirá con su “obligación” de “priorizar”. Lo hará a través del Nodo Gallego de Inteligencia Artificial y según las bases de la convocatoria estatal que determinen más opciones de imponerse a las propuestas de otras comunidades. El Nodo, compuesto por expertos de las tres universidades y representantes de las consellerías, prepara un informe con sus consideraciones que remitirá a la Xunta “en los próximos días”. El plazo de presentación de candidaturas, no obstante, vence la semana que viene, y el Gobierno central valorará positivamente que la ciudad elegida cuente con el apoyo de su gobierno autonómico, por lo que la Xunta deberá decantarse antes de esa fecha. En cuanto a la posibilidad de una candidatura conjunta, la alcaldesa, Inés Rey, ha descartado la posibilidad en numerosas ocasiones, pues no la ve “viable” ya que los criterios de la convocatoria establecen que debe ser una sede única. El alcalde de Santiago, por su parte, ha insistido en que “si se comparte y se unen esfuerzos”, la candidatura será “más fuerte” y estará “en mejor posición de ganar esa competición a nivel estatal”, y ha defendido que la oferta de compartir la sede “sigue abierta a A Coruña”.