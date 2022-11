La concesionaria de los locales comerciales y el aparcamiento de la plaza de Lugo, la empresa Sociedad Anónima Internacional de Terrenos y Edificios (Saite), ha interpuesto un recurso Contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por la aprobación definitiva del presupuesto municipal de 2022 y la desestimación de una alegación que la compañía había formulado contra el documento contable. Saite exigía a la Administración local que reservase fondos en las cuentas de este año para abonarle algo más de 216.000 euros que le adeudaba por la reforma de la plaza de Lugo, finalizada en 2006, pero esta alegación no fue estimada, por lo que la empresa lleva al Concello a los tribunales.

El Ayuntamiento, que mantiene con Saite un conflicto sin resolver desde hace 16 años por la factura de las obras de la plaza de Lugo, estimadas en 20 millones de euros, aprobará hoy en la comisión de Facenda el personamiento en esta causa judicial. La administración local desestimó la reclamación efectuada por la concesionaria de los locales y el parking de la plaza contra el presupuesto de este año al interpretar que la inclusión de determinadas cantidades en las cuentas no deben ser estimadas por no ajustarse a los supuestos de alegaciones a la aprobación inicial del presupuesto. Contra el acuerdo de la aprobación definitiva al documento, la ley reguladora de las haciendas locales permite la presentación de recurso contencioso-administrativo ante la sala del TSXG, que es lo que ha decidido hacer la empresa Saite.

Los 216.000 euros que exige la concesionaria al Concello son el saldo resultante de una compleja serie de obligaciones cruzadas desde hace años. Saite también reclama la entrega de una finca de Vioño valorada en unos 7,4 millones de euros que formaba parte del pago de las obras. Como la empresa debe también al Ayuntamiento el pago del IVA del 21% por la transmisión de este terreno, el saldo en favor de la administración municipal es de 1,34 millones, cantidad que también reclama.

La parcela de Vioño se usa en la actualidad como aparcamiento en superficie y la usan vecinos del inmueble más cercano, a cuyo garaje se accedería desde ese mismo terreno, pero que carece de salida desde la ocupación del edificio en 2008. El Concello admitió a este diario en agosto pasado que trabaja para dar solución a estos vecinos.

Casi 30.000 euros para abonar ocho gastos irregulares

La comisión de Facenda de hoy desbloqueará el pago de ocho facturas irregulares correspondientes a gastos de 2021 como reconocimientos extrajudiciales de crédito, un mecanismo por el que el Concello puede abonar gastos que no estaban debidamente presupuestados. Tienen un valor conjunto de algo más de 29.500 euros, y, según señala un informe del interventor municipal, la más amplia es el pago de casi 19.300 euros por instalar una caldera mural para producir agua caliente en la piscina municipal de Riazor. Además de no estar incluida en los presupuestos del año pasado, la actuación se asignó a dedo, “sin seguir el procedimiento de contratación”, ya que, debido al elevado importe, el contrato tendría que haber salido a concurso. El interventor señala que “no se aprecia” ninguna circunstancia que justifique la irregularidad. Otros 7.400 euros vienen de alquilar sin contrato aseos químicos en diciembre de 2021: este gasto se empezó a hacer durante la pandemia y siguió “por motivos que no se justifican a partir de julio de 2021”. El funcionario pone reparos de legalidad suspensivos a ambos pagos.