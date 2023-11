La electrónica encuentra su espacio

La escena electrónica coruñesa está pisando fuerte en los últimos años. Así lo avalan artistas, productores y promotores y los propios seguidores de este estilo musical, que cada vez llenan más salas y espacios de la ciudad destinados a un estilo musical que “no para de crecer”. Uno de los ejemplos más representativos y reconocidos reside en el Fanzine Fest, el festival de éxito que llega a su novena edición del 4 al 9 de diciembre ampliando sus sedes, nuevas colaboraciones internacionales y un amplio abanico estilístico de propuestas electrónicas que atraen a locales pero también a público de distintos puntos de la geografía española. Porque A Coruña no tiene nada que envidiar a otras grandes ciudades españolas en lo que a música electrónica se refiere. Es más, la ciudad se está convirtiendo en “todo un referente” sobre cómo se hacen las cosas bien en este campo. Aún así, artistas y promotores de la electrónica siguen luchando contra el “estigma” que les rodea y sortean todo tipo de barreras para sacar adelante proyectos que claman un mayor apoyo institucional.

“La música electrónica cada vez mueve a mucha más gente en la ciudad. A Coruña es capital a nivel nacional y esto va a más, nada tiene que envidiar a otras grandes ciudades del país”, asegura rotundo Roi Grobas, promotor, programador, DJ y productor. Grobas es codirector del Fanzine Fest, festival que forma parte del Fanzine Proyect, del que también es cofundador. Pero aunque la escena electrónica crezca, el apoyo institucional va a un ritmo más lento. “España va en pañales y necesitamos más apoyo institucional, que no valora todo lo que esto mueve”, explica, para resaltar que la electrónica está “todavía muy estigmatizada” y “no está reconocida como debería!. “A esta disciplina no se le da el mismo apoyo que a otras, hay una falta de apoyos a nivel instituciones”, asegura.

Nacido hace ya quince años, Fanzine Proyect puso el foco sobre el potencial electrónico coruñés y desde entonces se ha expandido con el festival, el sello discográfico Fanzine Records y hasta una escuela, la Fanzine School, donde cada vez más jóvenes quieren empezar su carrera. “La demanda de cursos tiene un importante resultado, siempre hay lista de espera”, comenta Grobas.

Porque las nuevas generaciones están jugando un papel importante. “Tras la pandemia hubo un boom en la electrónica, una renovación de público y nuevos artistas, con mucha gente joven”, asegura el codirector del Fanzine Fest, que estima que casi el 50% del alumnado de la escuela lo conforman chavales de 16 a 23 años. La renovación de artistas hace que cada vez haya “más talento y más artistas experimentales”. “La música electrónica da muchísima versatilidad”, recuerda Grobas, que en su faceta de DJ combina géneros en una mezcla que aúna el baile con la reflexión. Porque en la música electrónica también hay muchos mensajes. “La electrónica es música, y la música es sentimiento. Yo busco un viaje psicológico que te lleve a diferentes estados de ánimo”, explica.

Así lo demuestra en su último EP, Tigre, que lanzó el pasado 3 de noviembre en vinilo y que llegará a plataformas digitales el próximo viernes 24. El álbum es un homenaje a un fiel compañero que pasó por un proceso de cáncer. “Fue un ser que me enseñó y aportó mucho”, recuerda el productor, que lleva ya 23 años en el mundo de la electrónica.

Casi los años que tiene Pablo Roca, una de las jóvenes promesas de la electrónica coruñesa. Con sus 25 primaveras llena salas como la Pelícano o TN Club, donde es DJ residente. “En A Coruña hay mucho espacio para los jóvenes. Está en auge, se están haciendo las cosas bien y es bastante esperanzador para los nuevos DJs. Juega un papel muy importante a nivel nacional”, celebra el artista, que aparcó sus estudios de empresariales para centrarse de lleno en la electrónica. “Quiero apostar todo por la música, a los estudios siempre puedo volver”, reflexiona Roca, que está en “continuo aprendizaje”.

“Si quiero ser artista de verdad tengo que producir, por eso ahora dedico toda mi atención a la producción”, explica el joven. Entre sus próximos planes, tiene en mente sacar algún álbum el próximo año para darse a conocer como productor entre los artistas de la escena. “Quiero subir música buena y que se note la mejora”, resalta, mientras que como DJ busca darse a conocer fuera y ya tiene cerrado un evento en Amsterdam. Pero su plan más próximo: un evento en TN Club el próximo 22 de diciembre que “contará con dos artistas internacionales”.

Entre los artistas que se suman este año por primera vez al Fanzine Fest se encuentra Jëan Fixx, alias musical del artista multidisciplinar Félix Fernández. Con sus sesiones consigue poner a la gente a bailar al ritmo del beat del techno más ecléctico. “Es algo muy primigenio y muy poético, crea una atmósfera en la que todos bailan a la una. El baile es completamente sanador, para mí es pura terapia”, explica Fixx, que ve que en A Coruña “se ha logrado consolidar un movimiento”. “La música electrónica ha evolucionado muchísimo y cada vez se valora más”, sentencia.

El pasado año publicó 2084, su primer álbum largo de estudio, un trabajo “con bastante contenido ideológico”. Porque como recuerda, la música electrónica también sirve para lanzar potentes mensajes. “Dependen de cada artista. La electrónica está vinculada a un entorno de discoteca, pero también hay un perfil culto y cada vez hay menos diferencia entre la alta y la baja cultura”, explica.

Las mujeres piden paso

La música electrónica también tiene nombre de mujer, aunque no siempre haya estado en el centro del foco. “Cuando empecé no había casi mujeres, pero ahora hay muchísimas chicas”, celebra Alisha Rose, DJ y productora que fue una de las estrellas del Festival Electrónica Coruñés (FEC) que tuvo lugar el pasado verano en el parque de Santa Margarita. A pesar de los avances, no todo está ganado: “En otros aspectos sí que domina el hombre. No conozco a ninguna promotora”, apunta, para coincidir con sus compañeros en que la escena electrónica coruñesa “está creciendo” y que el Fanzine “es lo más top”.

“Cada vez hay más cultura, pero nos falta mucho por aprender de países como Portugal. Aquí todo llega más tarde”, considera, para pedir más apoyo institucional para este movimiento. “Necesitamos un sitio underground fijo. La música electrónica está marginada por las instituciones, porque se asocia a un mal ambiente y a la revolución”, explica, para poner en valor el “buen ambiente” de la electrónica y de festivales como el Fanzine Fest. “Es como una familia. Empezó todo de forma muy pequeña en un club donde nos conocimos y esto fue creciendo y cada vez ofrece más cosas”, celebra.

El festival mostrará este año la videocreación gallega más destacada del momento, en una jornada en la Domus donde la cantante y compositora Alla Mikhaylova (conocida como Allova) mostrará su faceta como directora y productora con la proyección de su nuevo videoclip. “Me quito el protagonismo para dárselo a la inteligencia artificial. Hay que adaptarse a los tiempos”, comenta Allova, artista originaria de Rusia que llegó a A Coruña hace siete años, donde encontró “el empujón que necesitaba”. “Me fue más fácil entrar aquí que en Madrid. A Coruña está muy centrada en sus proyectos culturales”, asegura, sin esconder el especial aprecio que le tiene al Fanzine. “Hay una clara evolución porque detrás del proyecto hay gente honesta, que trabaja y ama lo que hace. No conozco un colectivo tan unido”, asegura.

Pero aún así, Allova echa en falta un espacio de unión y creación para los artistas en la ciudad. “Hay comunidad, pero no hay donde reunirnos. Estaría bien tener un hub de música electrónica, un espacio de networking donde compartir y aprender”, reclama. A la espera de que llegue, la artista busca crecer con su sello discográfico y anuncia que está preparando un nuevo álbum, del que lanzará un adelanto en el mes de diciembre.