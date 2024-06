“Los alumnos actuales de la Universidade da Coruña han crecido reciclando: están concienciados contra el cambio climático”

Armand Hernández investiga las evoluciones del clima del pasado de la Tierra en el Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC), y divulga los problemas que genera el actual cambio climático provocado por el hombre. Acaba de ser nombrado director de la Oficina de Sostenibilidad de la institución académica.

¿Qué ideas hay para reducir el consumo energético?

La Universidad no está mal ahora mismo, la idea es mejorar, pero en el contexto en el que estamos no es fácil la inversión. Esta semana se han empezado a instalar placas fotovoltaicas, hay medidas para intentar que el consumo de luz y calefacción sea menor... En la mayoría de centros hay sensores de movimiento, con luces que se apagan o encienden en función de si se utiliza el espacio.

La oficina también ayuda a las facultades a conseguir la calificación Green Campus, que premia a los centros sostenibles.

Intentamos asesorar a los centros para que la consigan. La gente que la otorga es la misma que la de las banderas azules de la playa, y certifica medidas sostenibles. En el campus de Ferrol se gestionan cinco centros adscritos al tiempo, en el resto de la Universidad va por centro. Hay unos quince adscritos al programa, y doce que tienen la certificación, que se tiene que ir renovando. Exigen medidas a nivel de consumo eléctrico, gestión de residuos, agua, emisiones... Y que haya una formación del alumnado y se involucre el personal.

¿Cómo dar formación en sostenibilidad en carreras no de ciencias puras, como Derecho o Sociología?

Se está intentando abordar que los grados y másteres tengan formación en gestión ambiental y sostenibilidad. En una carrera de ciencias es más evidente que en disciplinas más sociales, pero siempre digo que no se entiende la sostenibilidad o la lucha contra la emergencia climática sin ciencias sociales. A nivel de comunicación de sostenibilidad y gestión ambiental, de comportamiento social, en Derecho de leyes medioambientales... En cada grado los expertos lo implementan, pero se debe tener en cuenta.

Otra de las cuestiones en las que trabaja la oficina es analizar la movilidad en el campus.

Nuestra idea es trabajar con la oficina de gestión de datos y expertos en movilidad, y hemos creado una comisión para mejorarlo entre todos, de forma integral. Y, sobre todo, basándonos en datos: que las medidas no se basen en especulación. No puedo ir más allá por ahora, porque no hemos empezado [los proyectos].

La UDC tiene una iniciativa de filtrado ecológico de agua...

Se ha implantado, y hemos creado otra comisión de gestión del agua: lo primero que hemos hecho es llamar a los grupos que trabajan con sistemas de filtración de agua de manera natural. Vamos a ver cómo podemos ahorrar agua, un recurso que cada vez va a ser más importante. La idea es aprovechar el capital [de investigadores] de la Universidade y sacarle el máximo provecho.

La UDC cuenta con huertas y las abona con compost de sus residuos.

La gestión de residuos es ejemplar, se está haciendo muy bien y de forma circular, involucrando a asociaciones, las cafeterías, equipos de investigación... Se aprovecha todo, los desechos de jardinería se usan como estructurante de los composteros... Querríamos trasladar esto a otras parcelas de la universidad, y tomar las medidas más adecuadas con las administraciones. Lo que mejore en la Universidade va a mejorar en la ciudad, comarca, provincia...

¿Cómo ve la implicación en la lucha contra la cambio climático entre la comunidad académica y los estudiantes?

Si nos centramos en el alumnado, yo creo que en general está bastante más concienciado que otras partes, tanto de la Universidad en sí misma como de la sociedad en general. Tiene bastante conciencia en esto, y no lo ven como algo impuesto. Los alumnos que han entrado ahora son del año 2005, son gente que ya ha crecido reciclando y separando. Lo veo como algo generacional: fui profesor de FP, voy por institutos dando charlas de divulgación, y el tema les preocupa. En eso hay poco que enseñarles. Al contrario, hay que ayudarles a que puedan desarrollar las ideas que tienen. Hay que escucharlos. Conciencia y ganas de hacer las cosas bien las tienen.

Suscríbete para seguir leyendo