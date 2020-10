Sonia Pulido, Premio Nacional de Ilustración 2020

La ilustradora catalana Sonia Pulido ha sido galardonada este martes con el Premio Nacional de Ilustración por su "amplia trayectoria a nivel nacional e internacional y por su versatilidad, que abarca casi todas las áreas de la ilustración: novela gráfica, ilustración editorial y publicidad".



Así lo ha considerado el jurado de este galardón correspondiente a 2020, dotado con 20.000 euros, que también ha destacado el "estilo personal" de Pulido (Barcelona, 1973), que está "entre la potencia y la fragilidad, con una estética que no sólo bebe de referentes del pasado, sino que es totalmente contemporánea".



El Ministerio de Cultura y Deporte concede este premio con el objetivo de reconocer y distinguir el conjunto de la labor realizada por una ilustradora o ilustrador español en el ámbito del libro y de las letras en cualquiera de las lenguas españolas.



Pulido, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, ganó en 2002 el certamen de ilustración Injuve, y consiguió su primera colaboración en 'El País Semanal'.Desde entonces, son frecuentes suscomo 'El País', 'El País Semanal', 'Harper's Baazar Spain', 'Rockdelux', 'Marie Claire', 'La maleta de Portbou' o 'Jot Down'.En el campo de la ilustración editorial, la catalana es autora de más de una quincena de libros ilustrados, portadas, campañas de publicidad, y novelas gráficas publicadas por Oxfam Intermon, Bentonville Film Festival, Random House Mondadory, Harper Collins, Editorial Lumen, Editorial Blackie Books, Editorial Alfaguara, Editorial Planeta, Editorial Anaya o la Editorial SM.De manera paralela también(La Fiambrera Art Gallery, Associación de ceramistas de Catalunya, Museo ABC, Pop-up Space The Soho Gallery, Galería Como me ves te verás, Espacio Sins Entido, Casa de la Provincia de Sevilla...); también ha desarrollado una línea de cerámica en la que explora las posibilidades narrativas y expresivas del dibujo.En un soporte tridimensional y de uso cotidiano, desde hace algunos años, es frecuente su presencia en los medios más reconocidos y prestigiosos de la(The New Yorker, The New York Times, The Wall Street Journal, AD France o The Boston Globe por citar algunos).Además, su trabajo se ha visto reconocido en certámenes internacionales como el Awars of Exellence Comunications Arts magazine, Society of Illustrators, the Latin American Ilustración, American Illustration, Junceda o el Young Illustrators Award.El jurado de esta edición ha estado presidido por, directora general del Libro y Fomento de la Lectura y ha actuado como vicepresidenta Begoña Cerro Prada, subdirectora de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.Además ha estado formado por Carmen Marcos Vaca, por la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña; Amparo Díez Alba (Ada Díez), por la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia; Ana Bustelo García, por la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid y Carlos Arrojo Naya, por la Asociación Gallega de Profesionales de la Ilustración.Completan la jurado Higinia Garay, por la Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi; Santiago Vicente, por la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP); Consuelo Gómez por el Centro de Estudios de Género de la UNED; Víctor Nieto por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Xosé Antonio Perozo por la Organización Española para el Libro Infantil (OEPLI); José María Pérez (Peridis) por el Ministerio de Cultura y Deporte y Francisco Javier Giménez, ilustrador galardonado en la convocatoria de 2019.