Brufau a Ribera: "Repsol no es retardista ni negacionista, sino activista contra el cambio climático"

"En esta casa no somos retardistas ni negacionistas. Somos absolutos activistas en la lucha contra el cambio climático y lo demostramos cada día al descarbonizar nuestra industria", ha afirmado el presidente de Repsol, Antoni Brufau, en respuesta a las declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras la participación del consejero delegado de la petrolera en el Foro de Davos.

Las declaraciones se han producido durante la intervención de Brufau en la junta de accionistas de Repsol, celebrada en Madrid, en la que los 'dueños' de la compañía han avalado con sus votos su estrategia de transición energética, que fue precisamente lo que puso en cuestión la vicepresidenta Ribera y que tomó todavía más relevancia pública tras una demanda de Iberdrola por 'greenwashing' en su publicidad de biocombustibles.

Esta estrategia de transición energética pasa por mantener su producción de petróleo y gas e impulsar los combustibles y gases renovables como opción sostenible. Y así lo ha reiterado el consejero delegado de la empresa, Josu Jon Imaz, quien ha afirmado que la petrolera continuará ofreciendo "todas las formas de energía que la sociedad necesita". "Nuestro único límite será la tecnología, no la ideología. Y lo haremos cada vez más de forma más sostenible y descarbonizada", ha reiterado.

Críticas climáticas

"Vamos a seguir produciendo petróleo y gas porque el mundo los necesita. Los aerogeneradores están hechos de petróleo, la carrocería de lo coches eléctricos cada vez tendrá más petróleo para bajar el peso, los paneles fotovoltaicos están hechos con petróleo. Necesitamos petróleo, y además tiene una virtud, que no genera emisiones porque no se quema", ha defendido con vehemencia Josu Jon Imaz, tras las críticas de un representante de Greenpeace, tenedor de cinco acciones, y una joven de 25 años, a quien el propietario de una acción había cedido su derecho a intervenir.

"No hay que ser doctor en economía en Harvard para saber que si dejamos de producir petróleo y gas su precio va a aumentar. Lo que no es ético es cerrar los ojos ante familias y empresas que no pueden pagar las facturas. Ustedes son los responsables desde su ideología cerrada y la defensa de intereses del lobi eléctrico del incremento de las emisiones de CO2 en el mundo", ha insistido Imaz.

Dilema europeo

Durante su intervención, el presidente de la compañía española, Antoni Brufau, ha seguido el discurso habitual de la petrolera, basado en una defensa férrea de la descarbonización de la economía más allá de la electrificación, a través de los biocombustibles y de los gases renovables. "El mantra de que la electrificación solucionará los problemas de la descarbonización es un grave error", ha insistido Brufau.

Al mismo tiempo, ha reiterado su crítica a la "excesiva regulación" europea y el veto a la neutralidad tecnológica, como es también costumbre defender entre los representantes de la petrolera. Según Brufau, Europa "se olvida de lo que tiene que ver con la competitividad como la seguridad y los costes de suministro" al centrarse en "propiciar la sostenibilidad", frente a la "agresiva competencia" de China y el "proteccionismo" de Estados Unidos.

"Europa ha perdido 4 puntos y medio de peso en la economía mundial entre 2010 y 2023 y Estados Unidos ha crecido 3,5 puntos. La brecha entre las dos regiones aliadas en el planeta se ha abierto un 8%. Esto nos tiene que hacer reflexionar", ha insistido. No obstante, se ha mostrado esperanzado con las nuevas los "cambios" de políticas que se están produciendo en Europa, liderados por la ley de industria Net Zero que "rompe el principio de determinismo tecnológico y abre el abanico a nuevas energías" más allá de la electricidad.