Javier Gutiérrez: "Festivales y salas de cine aportan mordiscos de realidad"

"Educado en el teatro y entrenado en la televisión". Así se define Javier Gutiérrez, un intérprete "inquieto" que representa lo mejor del cine español y que opina que en tiempos de pandemia los festivales y las salas están haciendo "una labor encomiable" por aportar "mordiscos de realidad".

"Levantar el telón y poder seguir trabajando como si nada pasara, a pesar de la reducción de aforos, es una heroicidad", afirma Gutiérrez en una entrevista en la que asegura que durante la pandemia la cultura ha servido de "bálsamo" y ha vuelto a estar "al lado de la sociedad y los ciudadanos".

Gallego de adopción, Gutiérrez (Luanco, Asturias, 1971) visitó anoche Santiago para recoger el premio Cineuropa, un galardón que valora la trayectoria del actor, en la que abundan proyectos tanto de cine como de teatro o televisión y en la que hay hueco para la comedia y también para el thriller más "noir".

Sin embargo, el actor se define como "inquieto" y asegura que todavía tiene mucho por hacer y que le gustaría trabajar con directores como Fernando León de Aranoa o Isabel Coixet y repetir con Alberto Rodríguez o Icíar Bolláin.

"Cada vez le doy más importancia a los compañeros de viaje", explica Gutiérrez, un actor al que le gusta trabajar en proyectos "que tengan algo que contar" y con realizadores a los que les apetezca "jugar" con los personajes.

"Valoro mucho a los directores a los que les apetece dialogar, a los que les apetece que el actor no simplemente sea una pieza más en el engranaje de lo que supone una película, sino que sea cómplice también", afirma.

Creativo a la hora de construir papeles, a Gutiérrez le gusta ofrecer su visión de la historia y compartirla, porque para él cada película debe aportarle "algo como actor" pero también algo "como persona".

A Cineuropa el intérprete llega con importantes títulos a la espalda. Empezó con El otro lado de la cama, Crimen ferpecto o Torrente 3, películas que para muchos lo definieron como un actor esencialmente cómico.

Gutiérrez alcanzó popularidad con su personaje de Satur en Águila Roja pero fue La isla mínima la que supuso "un salto cualitativo" en su carrera, que le llevó a obtener el Goya a mejor actor principal y en la que, para los que no le conocían del teatro, mostró su raíz más dramática y oscura.

"Después de La isla mínima, casi todo lo que me ofrecían eran dramas o thrillers y necesitaba hacer una comedia, hasta que llegó Vergüenza, explica el intérprete, que asegura que la serie de Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero es una comedia "atípica en nuestro país" que traspasa "casi todas las líneas rojas" y que resulta "muy incómoda para el espectador".

"Es el tipo de comedia que yo necesitaba. Me gustan las comedias que aportan algo, que no es una simple comedia de gags", afirma Gutiérrez, que reconoce que la mayoría de películas de este género no le seducen y ni siquiera le hacen gracia.

Por ello, escoge muy bien sus proyectos, como hizo con Campeones, que según el actor es "mucho más que una comedia" porque le dio una lección a la sociedad: "'Campeones' ha sido la punta del iceberg del trabajo de muchísimos años de asociaciones, colegios y personas a título individual que han luchado por dar visibilidad y pelear por la inclusión de las personas con algún tipo de capacidad diferente", explica.

Aunque volverá algún día a ese género, cuando encuentre algún proyecto "interesante", lo que tiene por delante son thrillers. Tras películas como Truman, El olivo, El autor -que le dio su segundo Goya- u Hogar, Gutiérrez tiene pendiente estrenar La hija, en la que repite a las órdenes de Manuel Martín Cuenca y Bajocero, un filme en el que el actor debuta en el género de acción.

"Ahora mismo están en la parrilla de salida. No sé qué va a pasar en 2021 porque hay tal cantidad de películas, tal avalancha, que nos vamos a pegar unos con otros y va a ser contraproducente al final", asegura.

Y es que el actor echa un poco en falta que el cine "de un paso adelante" en este sentido, pues las distribuidoras o cadenas de televisión piensan muchas veces en el "rendimiento económico" y no en ayudar al cine y a "elevar la moral" para que haya cierto movimiento en la cartelera.

"Entiendo que desde el punto de vista de un productor se plieguen velas y que de repente no lo vean claro, aunque también te puede salir bien y estrenar una película sin que haya competencia. Al final es asumir riesgos", asegura.

Gutiérrez está convencido de la calidad del cine español en los últimos años y critica que aún continúe "ese guerracivilismo" por parte de determinados medios de comunicación, que "no paran de intoxicar".

"Hagamos lo que hagamos, va a ser malo. Vamos a ser unos seres subvencionados, unos parásitos del sistema. Ese es el sambenito con el que vamos a colgar hasta que decidan acabar con esta guerra absurda", declara el actor, que opina que esa actitud viene de los tiempos del "No a la guerra", en el que la sociedad y caras muy conocidas del cine y la cultura "hicieron mucho daño a la derecha española".

Gutiérrez recuerda que ahora el Estado debe apoyar la cultura, que nos permite "volver a la realidad más pura y más cruda". Mientras, continuará con el rodaje de la cuarta temporada de la serie de TVE "Estoy vivo", rodará una película en Galicia y estrenará en febrero Principiantes, una obra basada en textos de Raymond Carver, que versiona Juan Cavestany y dirige Andrés Lima.