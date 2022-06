Arranca la edición más esperada del festival O Son do Camiño en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela. Las tiendas de campaña ya están instaladas y los primeros en inaugurar este jueves el escenario principal, triste protagonista del colapso de la estructura durante los trabajos de montaje que dejó seis trabajadores heridos el pasado viernes, han sido los gallegos The Furious Monkey House. Por delante quedan tres días de música y fiesta, con un ojo puesto en el cielo ante la previsión de posibles lluvias y tormentas.

La organización ha anunciado algunos ajustes de horarios en el cartel de este jueves: Sen Senra actuará a las 21.15 horas, The Chemical Brothers a la 01.00, Boyanka Kotova (01.05h) y Lola Índigo a las 02.30h. Está previsto que los asistentes al festival dejen este fin de semana el cartel de completo en la práctica totalidad de los hoteles de la ciudad.