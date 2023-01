El caso Dani Alves, acusado de la presunta agresión sexual de una joven en el interior la discoteca Sutton de Barcelona, ha vuelto a poner el foco en los locales de ocio nocturno. Espacios que, según el presidente de la Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Lluís Torrents, viven "estigmatizados de serie". "Para mucha gente hay determinados delitos que solo pasan de noche y en discotecas. Las violencias sexuales, y así lo dicen los datos, donde más se dan es en entornos conocidos, no en las discotecas", añade.

Las salas piden que el protocolo (y la formación que reciben) contra las agresiones y el acoso sexual al que ellos están adheridos -'No Callem' es el impulsado por el Ayuintamiento de Barcelona, mientras que 'No en passem ni una', el de la Generalitat- se expanda a muchos otros sitios en los que se concentra mucha gente, como "el metro, campos de fútbol..." pero también en "los institutos". En el caso de la capital catalana, una cuarentena de salas siguen el protocolo 'No callem', implantado en 2018, y que, según los profesionales, funcionó en el caso Alves. "En la mayoría de sitios donde se tiene se aplica con buen resultados, y esto no quiere decir que a veces no haya errores o se vaya tarde... Pero, en general, nosotros estamos haciendo el trabajo", considera Torrents.

El presidente de ASACC, también codirector de Razzmatazz, reclama que estos protocolos deberían incluirse en una normativa, es decir, ser obligatorios de la misma manera que las empresas cumplen con otras normativas como la de prevención de riesgos laborales, por ejemplo. "Que sea igual de obligatorio, sería maravilloso, y no tan solo en nuestro sector", defiende el presidente de ASACC. Torrents ha constatado que la formación sobre agresiones sexuales funciona. "Cuando se le hace la formación a la gente de las salas y seguridad, cuando se les cuenta de qué va el protocolo, qué se tiene que hacer, cuando se ponen ejemplos... Se ve cómo a la gente le cambia la mentalidad y entiende cosas que hasta ahora no acababa de entender", asegura. En el caso del personal de seguridad, desde la ASACC reclaman que la formación sobre violencias sexuales esté integrada en los cursos para obtener la licencia profesional.