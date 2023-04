El mausoleo de Camilo Sesto en el cementerio municipal de Sant Antoni Abat de Alcoy comenzará a construirse en breve, según ha podido saber Información, del grupo Prensa Ibérica, a última hora de este martes a través de fuentes cercanas al Ayuntamiento. Lourdes Ornelas y Mónica Sevil, representantes legales de Camilo Blanes Ornelas, único hijo y heredero del artista alcoyano, acompañadas del arquitecto diseñador del monumento funerario, Miguel Botella Ruiz-Castillo, se han entrevistado con responsables municipales, para exponerles el proyecto y ultimar detalles del mismo.

El encuentro se ha producido en el camposanto de Alcoy, ante la parcela en la que se levantará el mausoleo. Por parte del Ayuntamiento, a la cita han acudido el alcalde, Toni Francés, y los concejales de Urbanismo y Cultura, Jordi Martínez y Raül Llopis, respectivamente, además de personal técnico. Las representantes legales de Camilo Blanes Ornelas y el arquitecto, junto con el constructor de la obra, han mostrado a la delegación municipal la maqueta y el proyecto definitivo, y han asegurado que el inicio de las obras es inminente.

La familia de Camilo Sesto tiene de plazo para construir el mausoleo hasta mayo de 2024, cuando se cumplirán dos años desde que el Ayuntamiento realizara la cesión de una parcela en el cementerio. El encuentro mantenido este martes pone de manifiesto que el proyecto sigue su curso sin inconveniente alguno, y que dentro de unos meses la obra funeraria será una realidad. Lourdes Ornelas ha destacado, en este sentido, que "tenemos un contacto fluido con el Ayuntamiento de Alcoy" y que "hemos seguido todos los pasos que marca el procedimiento para poder empezar la obra lo más pronto posible y cumplir así las últimas voluntades de Camilo Sesto".

Los terrenos donde se levantará el mausoleo de Camilo Sesto se encuentran muy cerca de la entrada principal del cementerio de Sant Antoni Abat, en un punto de muy fácil acceso desde el exterior y, por lo tanto, sencillo de localizar. En esta zona se hallan enterrados, entre otros, algunos importantes industriales alcoyanos de los siglos XIX y XX y sus familiares. Se espera que esta sepultura se convierta en un lugar visitado por los numerosos seguidores del artista que acuden continuamente a Alcoy. Los restos de Camilo Sesto, fallecido en septiembre de 2019, reposan de manera provisional junto con los de sus padres en un sencillo nicho del mismo recinto, que recibe visitas constantes.

El concejal de Cultura ha explicado este miércoles que todavía no se pueden dar detalles de cómo será el mausoleo de Camilo Sesto, pero que será "un tipo de construcción muy singular, muy acorde a una figura internacional como la suya". Raül Llopis incide en que la parcela se encuentra en "un lugar muy característico y emblemático" del cementerio, y que sus características especiales harán que el monumento funerario también sea "visto muy rápidamente" nada más entrar al camposanto.

El edil alude también a la cuestión del plazo. La familia de Camilo Sesto dispone todavía de un año para construir el mausoleo, pero el responsable municipal indica que la idea es "hacerlo rápidamente". No obstante, prefiere no señalar una fecha concreta o aproximada de finalización de las obras, y explica que en este proceso son los herederos del artista los que llevan la iniciativa y el Ayuntamiento así lo respeta, al igual que la decisión de no divulgar por el momento datos más concretos sobre el proyecto.

En cualquier caso, recalca Llopis, el mausoleo de Camilo Sesto "será un lugar muy venerado", al igual que ocurre ya con el nicho donde descansan sus restos junto con los de sus padres. El cementerio de Sant Antoni Abat forma parte, de hecho, de la ruta por los espacios de Alcoy vinculados de una u otra forma con el célebre artista. En este itinerario también destacará en el futuro el museo dedicado al cantante y compositor que se ubicará en El Camí. Las obras de rehabilitación del edificio que albergará este espacio cultural se encuentran ya en una fase avanzada de ejecución.