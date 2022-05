Jake Daniels, delantero del Blackpool, se declara gay

Jake Daniels, delantero del Blackpool inglés, se convirtió ayer en el primer futbolista profesional que declara abiertamente que es homosexual en Inglaterra en las últimas tres décadas. El jugador, que con 17 años firmó su primer contrato en febrero, afirmó que “este era el momento adecuado para hacerlo: soy homosexual y no quiero vivir más tiempo con la mentira”. Durante mucho tiempo pensó que “tendría que esconder la verdad porque quería ser, y de hecho ahora lo soy, futbolista profesional. Me preguntaba a mí mismo si no debería esperar a retirarme para salir del armario, porque ningún otro futbolista profesional aquí ha salido”, explicó Daniels. “Sin embargo, sabía que eso significaba mentir durante mucho tiempo”, argumentó. Antes que él, en 1990, Justin Fashanu admitió que era gay tras enterarse de que un diario estaba a punto de publicarlo. Daniels afirmó decidió que quiere “ser libre” y que la gente conozca su “yo real”.