Con siete mundialistas en la alineación frente a un equipo de Primera RFEF no se podía escapar la primera eliminatoria copera. Y mucho menos si esos mundialistas y los cuatro que les acompañaban y no disfrutaron de ese privilegio, salen decididos. Y si les sonríe el acierto, prácticamente en la primera ocasión, sucede que ese partido que encerraba tantas trampas se encarrila con facilidad. A no ser que el exceso de confianza, la propia indolencia, lo complique y obligue a un esfuerzo adicional.

Le pasó al Barça con el Espanyol y le pasó ante el Intercity, con la diferencia de que los empates de anoche llegaron con mayor margen de tiempo para ser reparados. Pero también es verdad que el escarnio fue mayor por la reincidencia en el error y la pasividad defensiva exhibida, impropia de un partido de competición, pagado con una prórroga indigna por haber dilapidado tres veces la ventaja en el marcador. La cuarta, obra de Ansu Fati, fue una empresa imposible para el cuadro alicantino, derrengado por las larguísimas carreras que debía emprender para llegar al área azulgrana. Tres veces igualó el resultado Oriol Soldevila Puig, excanterano azulgrana y socio del Barça, que firmó el partido de su vida, y enrojeció al Barcelona. El TAD confirma la sanción a Lewandowski Robert Lewandowski no podrá jugar ante el Atlético. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) mantiene los tres partidos de sanción de Robert Lewandowski. El recurso del Barcelona no ha prosperado y el último órgano de justicia deportiva ha desoído las alegaciones formuladas por el club azulgrana, reafirmando el castigo que habían impuesto al delantero el Comité de Competición y el de Apelación. El Barça había solicitado a un juzgado de justicia ordinaria, el Tribunal Central Contencioso de Madrid, que concediera una orden cautelar a Lewandowski a la espera de que se pronunciara al TAD, que había denegado inicialmente la concesión de esa medida cautelar. Por este motivo, el futbolista jugó ante el Espanyol, lo que desató las protestas del club blanquiazul y la impugnación del derbi del pasado domingo. El TAD, tras concluir su reunión de ayer, decidió mantener la sanción original, con lo que Lewandowski no podrá enfrentarse al Atlético este domingo, ni al Getafe ni al Girona, que son las siguientes tres jornadas ligueras. Sí podrá hacerlo en la semifinal de la Supercopa de España ante el Betis y la hipotética final. Lewandowski fue expulsado por dos tarjetas amarillas en el partido frente a Osasuna (8 de noviembre) y a ese partido de suspensión se añadieron dos más por un gesto del delantero que el árbitro Gil Manzano interpretó como un menosprecio hacia él.