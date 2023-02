Siete jugadores coruñeses, seis de categoría masculina y una de la femenina, participarán el próximo domingo 26 de febrero en un control de la selección española sub 17 de hockey sobre patines que tendrá lugar en la localidad asturiana de Mieres.

Los elegidos son Fátima Pino, del Compañía de María —también irán las gallegas Noa Martínez e Uxía Fuentes, del Raxoi, y Gema Pérez, del Traviesas—, y sus compañeros del club colegial Hugo Mareque, Dany Fuentes, Aron Torrado y Iago Fouz, además de los jugadores del Oleiros Bruno Bologna y Lucas Fernández.

Bruno Saavedra, del Dominicos, por su parte, acudió el lunes a un control de la selección española sub 23 en el CAR de Sant Cugat. El blanquinegro ya fue campeón de Europa sub 17 con el combinado nacional hace dos años y el pasado se colgó la medalla de bronce con la sub 19 en los World Skate Games de Argentina.