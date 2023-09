¿Qué tal la está tratando Barcelona?

Ya he hecho mi primer entrenamiento para la competición del fin de semana y tengo buenas sensaciones. Es la primera vez que estoy aquí y hasta el momento me está apareciendo increíble. Hace bastante calor, pero he tenido una temperatura agradable durante la primera rodada.

¿Qué espera de esta cita?

Intento nunca tener expectativas porque al final no depende solo de ti. Da igual lo mucho que te hayas preparado para una competición porque no puedes controlar el resultado. Mi objetivo es hacer lo mejor que sé hacer y disfrutar para recuperar mi confianza para competir.

¿Plantea con la misma mentalidad los Juegos de París?

Sin duda. El objetivo sigue siendo el mismo: hacer lo que mejor se hacer. Sin expectativas, porque solo así llegan los buenos resultados, cuando no los das por sentado.

¿Pensaba así cuándo empezó en este deporte?

Realmente llegué a la BMX bastante tarde y lo hice porque necesitaba un cambio de aires. No era mi profesión entonces, yo trabajaba en un restaurante. Empecé a los 19. Antes patinaba en ‘scooter’ y se me daba muy bien.

¿Y por qué cambió?

Necesitaba un reto, sentir que progresaba. Motivarme de nuevo por aprender algo. Algún estímulo nuevo. En el patinete ya había ganado todo lo que se podía ganar y no sentía avances. En mi grupo había algunos colegas que hacían BMX y pensé ¿por qué no? En un solo año con la BMX me presenté a un concurso de televisión y se me fueron abriendo muchas puertas. Poco después me contactó el equipo de ciclismo que estaba preparando ya la cita de Tokio 2020 para contar conmigo y ahí empezó mi carrera competitiva.

La transición del patinete a la BMX fue algo bastante natural para usted.

Aunque suene extraño, el patinete es bastante similar a la BMX y eso me permitió trasladar mucha experiencia, trucos y sabiduría de un deporte al otro. Lo pillé bastante rápido. Podría decir que me salió solo.

¿Sigue patinando?

No mucho. Recuerdo algunos trucos pero he perdido mucha práctica.

¿Cómo ha afectado el reconocimiento olímpico a la BMX?

Ha tenido un efecto masivo. Muy positivo. Ahora, los ‘riders’ son considerados deportistas profesionales. Entrenan igual de duro que el resto de atletas. La popularidad del deporte y los deportistas ha aumentado muchísimo con el apoyo de las federaciones de ciclismo. Además, los más jóvenes están teniendo ahora muchas más oportunidades, se organizan más competiciones y se ha ampliado el acceso a este deporte. Las olimpiadas también han ayudado mucho a crear oportunidades para las mujeres. Está dando una nueva vida a muchas personas, la comunidad no deja de aumentar, así como la aceptación. Ya no se nos ve como un grupo de chavales con las bicis en el parque.

¿Y ahora qué son?

Siempre seguirá habiendo gente con las bicis en el parque, pero ahora también hay deportistas profesionales. Vivo rodeada de todo mi equipo, rodamos a diario, vamos al gimnasio, nos preparamos para las competiciones, pero jamás olvidaremos que todo este sueño empezó en un parque con las bicis y unos colegas.

¿Cómo es ser mujer en un deporte todavía muy masculinizado?

Me pasaba lo mismo con los patinetes. Solía ser la única chica de todo el 'skatepark' y en algunas competiciones éramos tan solo dos o tres. Desgraciadamente, todavía no es muy diferente, pero cada vez es más habitual ver chicas practicando BMX y especialmente niñas más pequeñas. Son el futuro de este deporte y cada vez tienen más referentes femeninos en los que inspirarse y sentir que no son solo ‘cosas de chicos’. A nivel competitivo, desde 2018 cuando yo empecé puedo asegurar que la presencia femenina se ha duplicado, y eso solo ha sido posible gracias a la profesionalización.

¿Cómo planteaba su futuro profesional cuando empezó a competir?

Yo quería ser fotógrafa. De hecho, estudié en la universidad fotografía y comunicación. Mientras tanto, trabajé como 'limpiaplatos' en un restaurante y luego conseguí un puesto en cocina. Se me daba genial, pero cuando las competiciones empezaron a ir bien, decidí dar un paso al frente porque ese trabajo no me dejaba tiempo para entrenar y salía cansada como para realmente dedicarle esfuerzos a la BMX.

Ahora es una de las primeras medallistas olímpicas de su deporte. ¿Cómo le ha afectado?

Ha sido maravilloso. Me ha dado oportunidades absolutamente increíbles y he colaborado con 'sponsors' y marcas enormes como Adidas. En Reino Unido se trata muy bien a los atletas olímpicos. Me siento realmente agradecida y afortunada por todo lo que me está pasando, pero en los últimos dos años el ritmo ha sido frenético. A duras penas descanso y eso pasa factura.

¿Físicamente?

Sí. Desde Tokio no hemos parado. He sufrido bastante a nivel físico. Muchas lesiones. He tenido cuatro lesiones de hombro en pocos meses, y más lesiones menores. Una tras otra. Mi objetivo ahora mismo es aprender a frenar un poco y disfrutar más de la experiencia.