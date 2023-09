Tras ganar el US Open y disfrutar de las celebraciones en Belgrado, Djokovic llegó el miércoles a Valencia para jugar este viernes sin apenas descanso. Ya avanzó en la rueda de prensa del jueves que no llegaba fresco, pero no podía imaginar el calor y la humedad que se iba a encontrar este viernes en La Fonteta, donde clasificó a Serbia para la Fase Final de Málaga tras ganar a Davidovich.

"He preguntado yo también por el aire, entiendo al público español que pedía aire. La temperatura era muy elevada, no recuerdo una situación como esta en un torneo indoor, honestamente, nunca había jugado en mi carrera un partido con tanta humedad", admitióen la rueda de prensa posterior al partido.

Al analizar el duelo ante Davidovich, se mostró satisfecho por su partido pese a no estar a su mejor nivel. "En el primer set, el 4-3 ha sido clave, he jugado bien, he estado sólido. Después he sido más eficiente en el servicio. En el segundo set he jugado muy agresivo, no he tenido mucho tiempo de pensar sobre la táctica en la pista y era difícil jugar contra Alejandro, pero en los últimos cinco juegos he estado muy bien".

Agradecido al público

Respecto a la cálida despedida del público en La Fonteta, añadió que "me voy con mucha ilusión y buenas sensaciones, el público apoyaba al jugador español, pero me han respetado mucho a mí y a todo el equipo serbio y estoy muy agradecido a todos".

Objetivo Málaga

Respecto a sus objetivos de cara a final de temporada y ya con el billete para las fases finales en el bolsillo, destacó que "la Copa Davis es ahora mi objetivo prioritario, la temporada está definida. Ahora es la Davis, donde represento a mi país, es un placer, un privilegio enorme, el objetivo que teníamos lo hemos logrado".

Además, aseguró que su idea pasa por jugar este sábado ante Chequia pese a estar ya clasificados. "Estaremos en Málaga, el objetivo está cumplido, pero mi plan es jugar al menos un partido de individuales este sábado y ver cómo va para el doble. Después quiero descansar y jugar algún torneo, pero jugar a Final de la Davis en Málaga es mi prioridad ahora".