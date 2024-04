“Son dos goles a balón parado, no podemos conceder esos remates”

El golazo de Diego Villares que suponía el 2-0 quedó solapado tras la remontada en dos córners del Arenteiro que arrebató en el último minuto dos puntos al Deportivo. “Son dos jugadas a balón parado que ahí todos los equipos intentan sacar el máximo provecho. Un poquito de mejora por nuestra parte. No podemos conceder esos remates. El sabor de boca es difícil de digerir. El resultado así vas ganando 2-0 y esas acciones a balón parado hay que mirarlas”, analizó el centrocampista villalbés tras el encuentro.

El 8 anotó un gol de bellísima factura y reconoció que debería animarse más. “De vez en cuando hay que probar un poquito, pero no soy muy asiduo. Esperemos que puedan llegar más de esa forma”, añadió sobre un golpeo que tiene, aunque no siempre muestra. No es la primera vez que prueba desde larga distancia y esta vez le sirvió para sorprender a Diego Rivas, que no pudo hacer nada.

Villares cree que el equipo pagó la falta de balón en una segunda mitad que dominó el cuadro de O Carballiño. “Creo que estuvimos bastante incómodos con sus mediapuntas metiéndose por dentro. Si saltábamos a su mediocentro siempre nos encontraban la espalda. A través del balón sí nos sometían bastante. Ellos te someten tanto con balón que la segunda parte se hace larga. No estamos tan acostumbrados a estar tan atrás”, reflexionó el mediocentro. Y añadió: “Ahora a ganar a Sestao”.