Álex Rins (Barcelona, 1995) vuelve a ilusionarse sobre una moto tras su llegada a Yamaha. Tras un curso complicado en HRC, equipo satélite de Honda en el que se vio en un segundo plano y en el que una grave lesión cortó su temporada, decidió apostar por un nuevo cambio para volver a ser piloto oficial. Esta vez en Yamaha. Su experiencia en Suzuki le avala en la categoría reina. Ahora, al lado de Fabio Quartararo, con quien compartirá garaje y calle (sus casas están separadas unos 100 metros), buscarán que la marca japonesa sea la alternativa a Ducati tras una temporada de subyugo italiano en Moto GP. El catalán ofrece sus impresiones en una entrevista en MEGA, museo de Estrella Galicia en A Coruña.

¿Qué tal las primeras impresiones con la Yamaha M1?

Estuvimos el martes, después del fin de semana de Valencia, probándola. Me supo a poco, al final en un día tienes poco tiempo de mejora, para probar nuevas cosas. Se me hizo corto, pero me quedé muy contento por cómo fue.

¿Cómo se encuentra físicamente tras la lesión?

Cada vez que me subo a la Moto GP, mejor. Voy notando los pasitos de mejoría que vamos dando. Desde la primera vez que me subí hasta esta última, que fue en Valencia, la verdad es que me he ido encontrando mucho más cómodo, casi rozando el 100%. Cuando probé la moto era el cuarto día de rodar sin parar; bueno, miento, tuvimos un pequeño día de descanso por el medio, pero no mucho. Me sorprendió porque el dolor que sentía fue de más a menos, cuando lo lógico es que vaya de menos a más.

Es pronto y queda mucho hasta el mes de febrero, ¿pero se atreve con una predicción?

Queda mucho para sacar conclusiones, pero el equipo tiene muchas ganas de mejorar. Fabio (Quartararo) es un piloto con mucho talento y conoce muy bien la Yamaha. Él puede aportar ese conocimiento que quizá yo no tenga de estar tanto con la Yamaha. Yo, sin embargo, puedo sumar todos mis años de experiencia, tras haber estado tanto tiempo en Suzuki y el pasado en Honda, de cara a mejorar la moto y poder trabajar en ella.

"Ha sido la lesión más dura que he tenido en mi carrera"

No ha sido un año sencillo para usted, tuvo que ser intervenido en varias ocasiones por la doble rotura de tibia y peroné. ¿Resultó difícil regresar?

Ha sido duro. No nos vamos a engañar, ha sido bastante duro. Estamos viendo la luz al final del túnel. Hemos pasado muchas horas de rehabilitación, de gimnasio, de estar delante de la tele viendo las motos mientras corrían por todo el mundo. Había veces que terminaba apagando la televisión; me entraban ganas de pilotar y poder estar ahí y no lo aguantaba. Estamos llegando ya a su fin. De cara a febrero, que son los tests de pretemporada en Malasia, espero estar al 100%.

¿Ha sido su lesión más dura mentalmente?

Sí, sí, ha sido la lesión más dura que he tenido en mi carrera.

¿Qué es lo que encuentra más difícil al estar parado?

Te comes mucho la cabeza. Pasas muchas horas con máquinas puestas, sin hacer absolutamente nada, tumbado en el sofá con reposo total y te haces muchas preguntas. Te cuestionas muchas cosas. Pero al final, gracias a mi familia, a mi equipo personal, pues se hace un poco más llevadero.

Ha puesto fin a su etapa en Honda de manera prematura (firmó dos temporadas) para ser piloto oficial en Yamaha. Vuelve a ser primer espada. ¿Está ilusionado?

Estoy muy contento porque Yamaha se fijase en mí y me diera esta oportunidad de volver a un equipo oficial. Al final, la mayor diferencia entre un oficial y un satélite es el respaldo que tienes con la fábrica. En Valencia, en el test, me sentí mucho más escuchado por mucha más gente a nivel de equipo para poder desarrollar la moto y aportar mi experiencia al equipo.

No fue el único en abandonar Honda tras una temporada compleja. ¿Le sorprendió la salida de Marc Márquez?

¿Marc? Ha sido un año duro para él. Es más mi opinión personal, desde la lesión en Jerez le costó volver a ser el de antes encima de la moto. Es una Honda que está hecha, como es normal, para él después de tantos años y campeonatos. Pero le ha costado volver a hacer esas salvadas que hacía él, mantener ese ritmo de competitividad tan alto que tenía… Confío en que en ese salto que hace a Ducati lo hará genial, porque ya lo demostró su hermano Álex cuando pasó este año a la marca italiana. Lo hizo genial, así que veremos otra vez al Marc competitivo.

¿Cómo ve la irrupción de los más jóvenes? Jorge Martín no necesita presentación, pero ahora llega también Pedro Acosta.

Suben muy fuertes. A ver cómo va Pedro Acosta. Confío en que será competitivo desde el principio, lo demostró también Augusto Fernández cuando llegó que consiguió algún cuarto puesto y lo ha hecho muy bien.