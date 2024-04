Diego Rivas aspira a villano donde ya fue héroe: “Es valiente y calmado”

Diego Rivas ha vivido una de las semanas más locas de su carrera. Se retiró en verano tras ascender con el Racing de Ferrol y asumió el papel de entrenador de porteros en el Arenteiro, sin pensar que tendría que descolgar los guantes una última vez. Y en qué lugar. Aficionado del Deportivo, tendrá la tarea de convertirse en villano donde ya fue héroe hace una década y media en un play off de ascenso a Segunda B con el Fabril. Entonces y tras dos empates, la eliminatoria se fue a la tanda de penaltis. El filial había sido superior al Burgos, pero aquello podía ser una lotería. Hasta que el naroñés paró dos penaltis. El otro, de Txitxo, se fue fuera. Una promoción que recuerdan vagamente Diego Seoane y David Añón, excompañeros y amigos del meta. “Es una llamada a dos puertas no muy buenas, tanto Seo como yo no tenemos muy buena memoria”, bromea el actual jugador del Coruxo. “Fueron partidos muy cerrados. En los penaltis Diego lo había hecho bien. Él es un portero que te da mucho seguridad”, rememora.

Seoane se retiró la pasada temporada y no perdió ni un minuto en su siguiente paso. Empezó de ayudante en el Cadete B del Lugo y ahora dirige al Cadete A. Los banquillos y el scoutting le llaman. “Diego nos ascendió en la tanda de penaltis, tiramos pocos y él fue el protagonista absoluto”, explica el que fuera lateral deportivista.

Ambos coinciden en que a Diego Rivas le pega tomar una decisión como la de jugar este domingo. “Diego es un pedazo de profesional e intentará hacerlo lo mejor posible para el equipo que representa. Lo va a poner muy difícil. Le pega esa reacción de echar una mano. Es digno de alabar”, comenta Añón sobre su excompañero. Seoane añade que es “un tío calmado” y cree que estará tranquilo y lo hará bien: “Es un portero valiente. No le cuesta asumir responsabilidad. Tener un tío valiente y con esa personalidad bajo palos a mí personalmente me ayudaba mucho. Sabes que no se va a arrugar”.

Añón, además, recuerda su buena técnica con el balón. Una faceta importante en el juego del Arenteiro. “Tiene un juego con los pies que ya le gustaría a muchos futbolistas. Él participaba con nosotros y era como un jugador de campo. Era una maravilla. Te daba ese hombre libre atrás y después, bajo palos, era un portero muy completo. A nosotros ese primer año para el ascenso nos ayudó muchísimo”.

A lo que suma que cree que estará muy arropado por sus compañeros: “Ellos van a intentar dar incluso un extra para que no se sienta vendido en ningún momento. No va a ser para nada fácil. Lo mejor que puede hacer el Dépor es abstraerse y centrarse en su partido”.

En 2010, después de la victoria ante el Burgos, Diego Rivas explicó en LA OPINIÓN cómo vivió aquel día: “Hombre no lo sé. Lo cierto es que prefiero ser héroe que villano (risas)”. Esta vez le tocará hacer todo lo posible para lo opuesto para que el Deportivo no puntúe. “Sí que le escribimos, algo de presión le metimos (se ríe), pero se lo toma fenomenal. Es un tío muy calmado, va a estar tranquilo y lo hará bien”, bromeó Diego Seoane sobre su amigo.