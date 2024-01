Días decisivos para el Barça. Días decisivos, y eso que no ha terminado aún enero, también para Xavi. Días decisivos en la Liga, con la visita este domingo al Benito Villamarín, el hogar del Betis, donde no ha perdido ni un solo partido este curso. Y más decisivos aún serán en la Copa del Rey con el viaje el miércoles a Bilbao para enfrentarse al exultante Athletic de Valverde, que se ha incrustado en los puestos de la ‘zona Champions’.

"Lo que viene marcará todo. Nos jugamos muchísimo. El Betis está muy fuerte en casa y el Athletic es uno de los equipos que más en forma está", ha admitido el entrenador azulgrana, recordando que en la Copa las dos últimas visitas a San Mamés fueron eliminaciones.

"Claro que falta positividad. Seguro, seguro. Es lo que más falta, pero aquí estoy yo para contrarrestarlo. No te preocupes. El otro día teníamos a 13 jugadores de la cantera y no lo he visto una noticia de eso. ¡Ni una! Estamos jugando con chicos de 16, 17, 18 años.... Por eso digo que estamos construyendo y también me han matado por eso", ha dicho elogiando a Pau Cubarsí, un central de 16 años, al que hizo debutar. "Está preparado, salió con cierta presión, con el 1-1, y jugó con una responsabilidad y una personalidad muy grande", ha asegurado el entrenador azulgrana.

Un recelo cultural

"El entorno no es positivo, no lo es, no lo es. Yo sí. Dentro no hay problema. El fracaso sería no intentarlo, nosotros lo intentaremos", ha dicho Xavi mirando el paisaje al que se enfrenta su equipo en esta próxima semana desde un punto de vista optimista. "El año pasado venía el Madrid y estábamos a 9 puntos y decían entonces que podíamos perder la Liga", ha recordado el técnico.

"No sé si son los catalanes, el club, la historia también... Somos de ¡ay¡, ¡ay¡. Estamos diciendo que viene el Betis, que viene. Pues viene el Betis y el Athletic. Pues, ¡a competir", ha gritado con energía Xavi. "Yo veo una oportunidad, supongo que haber sido futbolista y haber ganado muchas cosas también me da más tranquilidad. Pero también he perdido muchas cosas. Y el Barça no siempre ha ganado".

"Claro que falta positividad. Seguro, seguro. Es lo que más falta, pero aquí estoy yo para contrarrestarlo. El otro día teníamos a 13 jugadores de la cantera y no lo he visto una noticia de eso. Estamos jugando con chicos de 16, 17, 18 años.... Por eso digo que estamos construyendo y también me han matado por eso" Xavi - Técnico del Barça

Viaja el Barça a Sevilla, una ciudad donde ni Atlético (0-0), ni Madrid (1-1), ni Girona (1-1) han podido ganar esta temporada. "Es una salida difícil, ellos no han perdido en casa. Pero comenzamos la segunda vuelta con toda la ilusión, hay una ventaja importante de Madrid y Girona, aunque pensamos que es remontable. Depende de nosotros. Es un buen escenario para ver en Sevilla a un buen Barça y ganar, pero a partir de un buen juego", ha declarado el técnico.

"La línea defensiva estamos muy bien, la presión alta también. En estrategia estamos excelentes, no encajamos y hacemos gol importante de córner o falta. Pero me refiero a eso cuando digo que me desespero al último pase”, ha subrayado el entrenador azulgrana.

"Yo veo el pase, pero no sucede luego lo que yo veo en mi cabeza. Es cuestión de tiempo, de talento, de corregirlo, de trabajarlo. En ese momento yo veo que debe pasar eso y no ocurre, por eso decía que me desespero. Son jóvenes y deben seguir intentándolo"; ha dicho el técnico.

"Yo veo el pase, pero no sucede luego lo que yo veo. Es cuestión de tiempo, de talento, de corregirlo, de trabajarlo. En ese momento yo veo que debe pasar eso y no ocurre, por eso decía que me desespero" Xavi - Técnico del Barça

“Lo que viene marcará todo. Si ganamos mañana y nos clasificamos en San Mamés pues lo marcará todo en el aspecto positivo. No queríamos al Athletic y menos en su campo, pero hay que ir paso a paso, queremos reengancharnos a la Liga que se ha puesto complicada”, ha dicho Xavi, que ha trasladado un mensaje a sus jugadores.

Sin Cancelo en Sevilla

"No cambia el mensaje desde el primer día. Que lo intenten y jueguen bien. Tenemos que conseguir el día del Betis en casa. Este nivel para conseguir los resultados", ha precisado el entrenador del Barça. “Está todo en juego. Nos jugamos muchísimo. Pero el mensaje es de calma y tranquilidad”, ha añadido.

"Vamos a por los tres títulos que nos quedan. Estamos motivados e ilusionados, debemos mejorar en el juego. Está todo en juego, excepto la Supercopa", ha recordado Xavi, indicando el deseo de "competirlos hasta el final" anunciando que habrá rotaciones en el once inicial.

💬 Xavi analiza el estado de João Cancelo pic.twitter.com/YyxUULCF5e — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 20 de enero de 2024

"Hay fatiga, es lógico. Necesitaremos a todos los futbolistas disponibles en la plantilla", ha comentado el entrenador, quien precisó que será "difícil que Cancelo esté en Sevilla, pero "se intentará para la Copa2. Tenía el portugués dolor en la rodilla, por lo que no jugó ni un minuto en la Supercopa.

"Lo lógico es que no esté para Sevilla, pero sí para San Mamés", ha reconocido Xavi, asumiendo la dificultad de recortar la distancia en la Liga. "Estos siete u ocho puntos con Madrid y Girona se pueden remontar. Creemos que se puede hacer, queda toda una segunda vuelta, mañana la empezamos y con la máxima ilusión", ha dicho.

Sobre la inserción de Vitor Roque en el equipo, Xavi ha querido precisar que "no era una lesión pero sí una pequeña molestia y el otro día en los 10 minutos que tuvo lo hizo bien". No avanzó si lo sacará de titular en Sevilla. "Es un futbolista que nos puede dar cosas", ha dicho el técnico, quien "la identidad de esos tres jugadores más Gavi nos ha marcado en la falta de continuidad" en referencia a los pocos partidos en que han coincidido De Jong, Gündogan y Pedri. "Muchas veces por desgracias nos lo hemos tenido".

Elogios a Ferran Torres

En ese sentido, Xavi "quiere pensar que podrá luchar la Liga" a pesar de que Madrid y Girona están muy distanciados. “Queremos seguir ganando partidos para enchufarnos en la carrera por la Liga”, ha asegurado el entrenador azulgrana, insistiendo en el mismo diagnóstico.

Hemos concedido demasiado en el tema defensivo. Hemos regalado mucho. Errores nuestros unido a la falta de efectividad. No estamos haciendo bien que el año pasado sí dominábamos muy bien. Las áreas es lo que no está marcando la temporada”, ha contado Xavi.

“La concentración, la intensividad, la agresividad deberían estar ya de base. Pero el contrario te pasa, por lo que debemos minimizar esos errores. Tenemos que mejorar porque eso es algo innegociable”, ha precisado el técnico azulgrana, quien ha elogiado el rendimiento de Ferran Torres, quien cumple su partido 100 en Sevilla.

"Aquí día a día te hacen sentir pequeño y que no vales, sea de jugador, entrenador, doctor o jefe de prensa, y eso es el Barça. Es una pena, pero es así. Ferran ha tenido que ser muy fuerte mentalmente. Me escribió un mensaje muy importante en el verano y pensé: ‘este chico girará la tortilla’. Y él encarna lo que debe ser un futbolista del Barça" Xavi - Técnico del Barça

“Ferran encarna lo que es un futbolista mentalmente fuerte. A día a día te hacen sentir pequeño y que no vales, sea de jugador, entrenador, doctor o jefe de prensa, y eso es el Barça. Es una pena, pero es así. Ferran ha tenido que ser muy fuerte mentalmente. Me escribió un mensaje muy importante en el verano y pensé: ‘este chico girará la tortilla’. Y él encarna lo que debe ser un futbolista del Barça, tienes que ser muy fuerte mentalmente y él lo es”, ha dicho ensalzando al exdelantero del City.

“Creo, y de manera contundente, en que podemos ganar títulos. Estoy convencido. Debemos ser optimistas, pensar que lo podremos conseguir”, ha añadido después el entrenador azulgrana.