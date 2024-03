Luis Enrique crea la Fundación Xana en honor a su hija

Luis Enrique anunció la reapertura de su canal de Twitch que había inaugurado durante el Mundial y ha aprovechado la reinauguración para presentar la Fundación Xana, que ha creado el actual entrenador del París Saint-Germain y su mujer Elena Cullell en honor de su hija, que falleció cuando tenía nueve años, víctima de un osteosarcoma, en agosto de 2019.

Habló el técnico asturiano a una audiencia interesada fundamentalmente en el fútbol y en el ciclismo, los dos deportes favoritos. El inminente duelo entre el Barça, su exclub como jugador y entrenador, y el PSG en al Champions, y su experiencia en Francia después de haber dirigido a la selección española centraron el interés de los espectadores.

Luis Enrique con Dembele. / EFE

Socio culé a favor del PSG

"Culé y socio culé desde hace 25 años", recordó, aseguró a continuación que "intentaré con todo mi empeño ayudar a mi equipo a ganar la eliminatoria". Al PSG, aunque la ve "muy difícil". No solo por el historial (cinco Champions a cero), sino porque considera que "hay seis o siete jugadores del Barça que serían titulares" en su equipo, pero también otros grandes clubs de Europa.

No citó a ninguno, pero preguntado por Pau Cubarsí "lo llevaría sin ninguna duda" para la selección, como ha hecho su sucesor Luis de la Fuente. Rehusó volcarse en elogios hacia Lamine Yamal para evitar estimularle para la eliminatoria y no dejó dudas cuándo le preguntaron si Ousmane Dembélé sería titular en Montjuïc. "¿Tú que crees?", respondió. A otro que sugirió que Kylian Mbappé fuera suplente, le instó a pagar "cuatro o cinco millones de euros" para la causa de la fundación como una posibilidad a estudiar... "Pero con justificante de pago primero", bromeó.

Unzué, De la Fuente, Luis Enrique, Moreno, Pol y Valdés celebran la Champions de Berlín. / / JORDI COTRINA

Volver al Barça y a España

Distendido en su medio, sin filtros, también recordó que los cinco años del Madrid los recuerda con cariño por todo lo que aprendió y por el trato recibido, aunque es socio del Barça y del Sporting (le echaron del club cuando era un niño, recaló en La Braña, del que guarda un banderín que enseñó) y "lo seré hasta que me muera”.

Le habría encantado ser entrenador del Sporting y volvería al entrenar al Barça "si alguna vez nuestros caminos se cruzaran", del mismo modo que estaría dispuesto a dirigir de nuevo a la selección española. No obstante, se confesó feliz de su experiencia en el fútbol francés, una opción que le surgió cuando "no fructificaron" las conversaciones que mantenía con dos clubs ingleses. "No seré yo quien rompa el contrato, no lo he hecho nunca".

"El propósito es ayudar a todas aquellas personas que, desgraciadamente, pasan por estas experiencias y no tienen recursos para acompañar a sus hijos” Luis Enrique Martínez — Entrenador del PSG

La voluntad de ayudar

El objetivo de la fundación, de la que ambos son patronos fundadores, reside en acompañar a los niños y niñas que sufren enfermedades graves y a sus familias y prestar todo tipo de asistencia, ya sea emocional, física, económica y también organizativa. "El propósito es ayudar a todas aquellas personas que, desgraciadamente, pasan por estas experiencias y no tienen recursos para acompañar a sus hijos”, expuso Luis Enrique, que abandonó el cargo de seleccionador en el mes de marzo de 2019 para atender a su hija junto con el resto de la familia, "tratando de que Xana no viviera angustiada y, sobre todo, con la esperanza de la curación. Al final, el viaje se acabó y recordamos cada día la suerte que tuvimos durante esos nueve años de infinita felicidad y de disfrute".

“Cuando la vida te golpea lo hace sin concesiones, sin miramientos, de frente y sin pausas. Después, y solo con el paso del tiempo, lo aceptas, lo compartes y lo asimilas", comenta Luis Enrique, que renunció a la selección debido al dramático trance por el que pasaba la familia Martínez Cullell. Luego, en noviembre, retomó los mandos tras la oferta que le hizo Luis Rubiales para restituirle en el banquillo español.

La imagen de la fundación es de una heroína, obra del artista Edgar Plans. La fundación cuenta con una canción, compuesta por Joan Dausà, que ha cedido todos los beneficios que genere la canción. Se titula 'Xana'. Nació fruto de la relación que surgió tras conocer a Luis Enrique y Elena, quienes le explicaron que a su hija le gustaban sus canciones.