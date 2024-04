El Barça, a reconciliarse con Europa

El Barcelona tiene este martes (21:00 horas) la oportunidad de clasificarse para unas semifinales de la Liga de Campeones cinco años después y reconciliarse con una competición maldita en las últimas temporadas ante un rival, el París Saint-Germain, que visita el Estadio Olímpico Lluís Companys con sed de revancha tras la derrota en la ida (2-3). Ni el más optimista hubiera pronosticado el pasado 27 de enero, cuando Xavi Hernández anunció su dimisión en diferido como técnico del Barcelona, que el equipo azulgrana estaría a disposición de acceder al bombo de los cuatro mejores de Europa.

Desde entonces el Barça no conoce la derrota. Ha sumado diez victorias y tres empates, aunque el aspecto más relevante en los últimos trece partidos es que ha recuperado la solidez defensiva que le permitió ganar la pasada Liga. Nueve goles ha encajado Marc-André ter Stegen desde que Xavi anunció que dejaba el banquillo a final de temporada. Y fue, precisamente, esa madurez en la retaguardia una de las claves del partido disputado en el Parque de los Príncipes. El Barça encajó dos goles, pero fue capaz de neutralizar a Kylian Mbappé, que apenas generó peligro por la excelente defensa de ayudas planteada por Xavi Hernández. El técnico egarense alineará de nuevo el tridente de centrales formado por Jules Kounde, Ronald Araujo y Pau Cubarsí, con Joao Cancelo como lateral profundo en la izquierda.

Más dudas tiene en la medular. Sergi Roberto y Andreas Christensen, dos jugadores clave en la resurrección del Barça, están sancionados, por lo que Xavi deberá decidir si apuesta por Pedri, que hace una semana recibió el alta médica de su última lesión muscular, o Fermín Suárez. De salir de inicio el canario, Ilkay Gündogan, podría situarse en la parte alta del cuadrado, su posición favorita, mientras que si lo hace el andaluz el alemán acompañaría a Frenkie de Jong en la base de la medular. En la punta de ataque, Raphinha, protagonista en la ida con dos goles, Robert Lewandowski y Lamine Yamal apuntan a mantener la titularidad.

La derrota del pasado miércoles no entraba en los planes de nadie en París y ha dejado a toda la mecánica del club descolocada. Desde el entrenador a buena parte de la plantilla y también Doha, contaban con verse en semifinales y ahora existe el peligro de sumar un nuevo naufragio europeo, el décimo tercero desde que lucen pabellón catarí. Pero azuzados por el voluntarioso Luis Enrique, que conoce bien la casa del rival y la receta de la remontada, acuden esperanzados para lograr el derecho, que consideran propio de estar entre los cuatro mejores del continente. Para preparar mejor la cita, han optado por acogerse al derecho de no disputar este fin de semana su partido liguero, lo que les ha dado seis días completos para pensar en el Barça, igual que Xavi tuvo un periodo largo para preparar la ida.

Luis Enrique cuenta con recuperar la mejor versión de Kylian Mbappé, transparente en el Parque de los Príncipes, pero del que esperan una reacción para que el de este martes no sea su último partido europeo con el PSG. Todo apunta a que Luis Enrique no repetirá los experimentos de la ida, como dejar en el banquillo a Zaïre-Emery. El técnico español, que vivía un momento dulce, vio como la derrota ante el Barça trastocaba su trayectoria y ahora ve el abismo europeo por el que se despeñaron sus predecesores en París.

“Si somos un equipo habrá más opciones”

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que afrontan el partido como “un equipo”, tendrán “muchas opciones” de sellar el pase para las semifinales de la competición y pidió “dejarse la piel” a sus jugadores. A los hinchas también les mandó una petición: emular “las noches mágicas del Camp Nou”. Y es que el técnico azulgrana visualiza un partido muy parecido al de la ida, una “guerra futbolística” en la que espera que su equipo muestre “mucha personalidad” para pasar a semifinales cinco años después: “Estoy muy orgulloso de estar en cuartos de final y tener la oportunidad de clasificarnos para las semifinales”.

“Xavi es ‘top’, los resultados le avalan”

Luis Enrique catalogó a Xavi como 2un entrenador ‘top” en la previa del encuentro de cuartos de final. “Yo no podré conocer nunca al Xavi entrenador porque no me podrá entrenar. También dije que me hubiera gustado que lo hubiera hecho, pero a eso no le distéis bola”, afirmó con rotundidad. El técnico asturiano espera que el PSG sea capaz de remontar la eliminatoria después de un partido de ida apasionante: “Ni hay que exagerar, ni rasgarse las vestiduras cuando se pierde. No tengo ninguna duda de que vamos a competir y a dar una alegría a nuestros aficionados”.