Hace un mes, en el Campeonato de España júnior de halterofilia, Irene Blanco no solo se colgó las tres medallas de oro en juego, sino que logró unas marcas de renombre internacional en el peso de hasta 87 kilos —por puntos, la mejor del campeonato—: 95 kilos en arrancada, 115 en dos tiempos y 210 de total olímpico. Solo una mujer de esta edad de todo el planeta ha levantado más que la coruñesa este año. Sin embargo, se ha quedado fuera del Campeonato del Mundo de la categoría que se está disputando en Tashkent (Uzbekistán), a donde España solo ha mandado a dos deportistas. Blanco no podrá repetir la hazaña que consiguió en 2019, cuando se proclamó triple campeona del mundo juvenil en Las Vegas.

Es cierto que la halterófila del CH Coruña, donde entrena a las órdenes de Ferenc Szabo, no cumplió con las marcas exigidas por la Federación Española, pero no deja de sorprender que estas sean mucho más duras en unos pesos que en otros. Irene Blanco, con 210 de total olímpico, es la segunda del ranking mundial júnior del año. De las inscritas para el Mundial, solo le superan la austríaca Sarah Fischer, con 231, la colombiana Valeria Rivas, con 230 —que no son de categoría júnior y compiten para la clasificación para los Juegos—, y la estadounidense Avery Elizabeth Owens, con 211. Por lo que era una clara candidata para luchar por las medallas, incluso por el título.

Los dos seleccionados, que sí cumplieron con los requisitos de la Federación, fueron Ismail Jameli, en la categoría de hasta 73 kilos, y Sergio Fernández, en la de 81 kilos, que figuran en los puestos 9 y 14 respectivamente, entre los inscritos para el Campeonato del Mundo, que ya lleva dos días de competición. Las mínimas son las que son y los requisitos también, por eso la Federación Gallega de Halterofilia pedirá en Asamblea que se cambien los criterios de selección para futuras citas. La deportista, por su parte, pasa página y sigue entrenando junto a Szabo para estar preparada para luchar por los próximos objetivos. Con 19 años, es una de las promesas de este deporte y tiene toda la carrera por delante para seguir demostrando su potencial.