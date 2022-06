Pachi Fernández: “A ilusión no nos va a ganar nadie”

Solo ocho equipos de todo el país se han clasificado para la fase final de la Copa de España juvenil que se disputará el fin de semana en Burela como sede única. Allí, entre grandes nombres de clubes del fútbol sala nacional como el Barcelona, el ElPozo Murcia, el Zaragoza o el Betis, se ha colado por méritos propios el del 5 Coruña. El pasado sábado, el equipo dirigido por Pachi Fernández, campeón de su grupo de División de Honor, eliminó el PR7 murciano en la tanda de penaltis para lograr su billete para el partido de cuartos que le medirá el viernes precisamente a un de esos cocos, el Barça. “A ilusión no nos va a ganar nadie”, sentencia el entrenador, que avisa que no van a ir “como corderos degollados” al partido, sino a competir por más que cifre sus opciones, de salida, en menos de un 30%. Esta semana la mayoría de la plantilla tendrá que afrontar un doble reto. Primero la EBAU. Después la Copa de España. El trabajo ya está hecho. Un esfuerzo final a toda una temporada.

El camino no ha sido fácil. Tampoco el último paso. Novo Mesoiro fue el sábado el escenario del duelo contra el PR7, la eliminatoria previa a la fase final. Ya era histórico haberse clasificado por primera vez para la Copa de España, pero los coruñeses no quisieron conformarse con ello. “Fue un partido increíblemente trepidante y como en una película romántica, con final feliz”, recuerda Fernández. “A nosotros nos pudo un poco la presión de jugar en casa en los primeros minutos y no salimos bien. Nuestro portero nos mantuvo en el partido”, analiza. “En la primera parte ellos nos hicieron mucho daño en la estrategia y en la descanso ajustamos y ya fuimos los dueños del partido”, añade el técnico.

El conjunto murciano se adelantó hasta en tres ocasiones. “Pero cada vez que encajábamos conseguíamos marcar a los pocos minutos”. Y ya en la segunda parte los locales se pusieron por delante en el marcador y el visitante empató con portero-jugador (5-5), así que finalmente se tuvo que decidir en los penaltis. “No es ninguna lotería, llevábamos semanas preparándolos. Así que les dije que tiraran como los días atrás, que íbamos a meter los cinco y que Iván alguno iba a parar. Y objetivo cumplido”, apunta.

Ahora llega el coco, pero el 5 Coruña no viajará a Burela como si su simple presencia allí fuese un premio. “Que lo es”, aclara Pachi Fernández, “pero si llegamos hasta aquí es para competir”. No lo tienen nada fácil los coruñeses porque el Barcelona, explica el entrenador, tiene siete jugadores asiduos en la selección española sub 19, los mejores ya están jugando en Segunda División, con un ritmo y control de juego muy superior, y son casi semiprofesionales, con jugadores fichados por toda España. “Son 40 minutos y si conseguimos que el partido esté vivo hasta el final... ¿por qué no les van a entrar las dudas? Además nosotros también tenemos nuestras armas. Eso sí, tendremos que estar al 200% y ellos que no pasen del 100%”, incide y reconoce que sus opciones no están ni al 50%: “Mentiría si lo dijera. Incluso no están al 70-30. Sería una auténtica machada. En Burela seremos el tapado, el patito feo y nadie cuenta con nosotros, pero... ¿y si sí?”.

Es una temporada histórica para el 5 Coruña. Su equipo sénior femenino logró la permanencia en su primer año en Segunda. Y ahora los juveniles ponen el nombre del club al lado de los grandes. “Es una recompensa al trabajo”, valora. “El club tiene diez años y estos juveniles son una de nuestras primeras remesas. De los 16 de la plantilla, nueve empezaron con nosotros desde benjamines y decidieron apostar por el fútbol sala. Y es también un espaldarazo a nuestra forma de trabajar. Creemos en la idea, que es nuestro lema”, concluye.