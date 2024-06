El Liceo cruza la última frontera

Cincuenta minutos. Sesenta si hace falta la prórroga como el domingo en el cuarto partido de las semifinales. Y como último recurso, los penaltis. Inevitablemente, uno ganará y otro perderá. El Noia y el Liceo se juegan (Ateneu Agrícola, 20.30 horas) en el quinto y último encuentro el billete para la final del play off de la OK Liga, donde ya espera el Barça. Cada uno se impuso como local. Así que la ventaja corresponde ahora al Noia, con el factor pista a favor. El conjunto coruñés tiene que ganar en una cancha donde no conoce la victoria desde 2019. La última vez que ambos se vieron las caras en un quinto partido fue hace dos años. En aquella ocasión, sin embargo, fue al revés porque fue el Palacio el que dictó sentencia. El Liceo ganó, se metió en la final, se cruzó con el Reus y el resultado está escrito, porque supuso el octavo título liguero del club más laureado de Galicia. Los verdiblancos, sin embargo, nunca han conseguido levantar un 0-2 en contra y menos cuando el choque decisivo es lejos de A Coruña. Toca volver a hacer historia.

Después de cuatro duelos, la igualdad es máxima y cualquier detalle puede declinar la balanza. El hecho de que sea el Noia el que cuente con el público de su lado puede ser un factor diferencial. Pero entrarán otros en juego como que tras verse contra las cuerdas y ganar los dos últimos partidos, el factor psicólogo sonríe a los coruñeses, lanzados de la mano de sus capitanes David Torres y César Carballeira, que fueron los que lideraron la gran remontada. En realidad, las dos grandes remontadas de la temporada, la de la segunda vuelta de la liga regular y ahora la de las semifinales. Torres, de hecho, es el máximo goleador del play off con once tantos, dos más que los 9 de Pau Bargalló. César Carballeira acumula cinco, por los tres de Bruno Saavedra y Sito Ricart, los dos de Fabrizio Ciocale y Tombita mientras que Pablo Cancela y Tomas Pereira suman uno cada uno. El portugués, que ya fue baja el domingo por problemas físicos, volverá a ser el descarte de Juan Copa porque no se ha recuperado de una lesión en el tobillo.

Y ahí entra el siguiente factor a tener en cuenta, el cansancio. Será el tercer encuentro en cinco días, con un viaje a Cataluña de por medio. Hubo partido el viernes. Volvió a haber el domingo. Y esta noche, otra vez. Los verdiblancos viajarán esta mañana para tener ayer lunes un día de recuperación. Cierto que el técnico coruñés cuenta con una rotación más amplia, ya que son once los jugadores los que conforman la plantilla. Guido Pellizzari y Tombita se han ido rotando como los elegidos para quedarse en el grada, aunque la lesión de Pereira cambia el escenario. De todos modos, Torres y Carballeira son los que acumulan la gran parte de los esfuerzos, un poco más repartidos en el caso del Noia, si bien sus jugadores son más veteranos, con Jordi Bargalló de 44 años —aunque parecía el más fresco en la prórroga del domingo—, Aleix Esteller 37 y Xavi Costa, 36.

Por último, el factor arbitral. El Liceo se está encontrando continuamente con los mismos colegiados, partido tras partido. Sergi Mayor y Miguel Díaz, la misma pareja que pitó el tercer partido, el primero en el Palacio. Será el tercero en este play off para Mayor. El cuarto, de siete, en el caso de Díaz. Muchas miradas están puestos en ellos y su labor será pasar desapercibidos, pero cuando dos equipos, como el Noia y el Liceo, van tan al límite, se complica su actuación. Además presión no les va a faltar. En el Noia son especialistas en ello, con Jordi Bargalló, Aleix Esteller y Xavi Costa repartiéndose las protestas. No se quedan atrás en el Liceo, sobre todo con Juan Copa desde la banda. Cada detalle cuenta. Cada gota suma. Y las ganas de ganar también serán decisivas.