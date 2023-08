Almería - Real Madrid en directo

Este será el once del Real Madrid: Lunin, Fran García, Alaba, Rüdiger, Carvajal, Kroos, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinícius (4-3-1-2). La llegada de Kepa no ha desalojado al guardameta ucraniano de la portería. Hoy el equipo saltará al campo con camisetas para dar ánimos a Militao tras su grave lesión, es reemplazado por Rüdiger. No será titular Camavinga por una sobrecarga.