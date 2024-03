Barcelona - Las Palmas en directo

Por su lado, no atraviesa una racha agradable en la UD Las Palmas Francisco Javier García Pimienta al que el mar que surcaba se le ha embravecido en las últimas jornadas, no logrando ganar ninguno de sus últimos cinco partidos en la competición, donde solo ha sumado dos puntos, y una única victoria en sus últimos ocho encuentros. Una crisis de resultados que, no obstante, no le ha llevado a situarse en una mala posición en la tabla, asentado en la mitad del listado de la clasificación (11º) con una cuantía de 37 puntos que le permite vivir relajado a pesar del mal momento del equipo.