Dos de los exponentes de la cantera de Abegondo, Noel y David Mella, disfrutaron ayer de minutos con las selecciones españolas sub 19 y sub 17, respectivamente. El ariete, que será baja ante el Celta B, estuvo sobre el césped los últimos ocho minutos del doloroso 2-2 ante Austria tras tomarle el relevo a Nico Serrano. El combinado de Santi Denia comenzó ganando 2-0 y vio como le empataban. El extremo, por su parte, fue de nuevo titular con el equipo de Julen Guerrero, aunque acabó siendo reemplazado al descanso frente a Bosnia (1-4). El martes 29 la sub 19 jugará ante Dinamarca y la sub 17 frente a Estonia, un combinado que este sábado ya tiene actividad con otro duelo ante Bélgica. Mella y Noel no son lo únicos citados, ya que Aroa Guerra ha sido reclamada por la sub 19 para una concentración entre los días 28 y 30 de este mes.