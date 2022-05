Todo pasa en el Dépor menos Álex

Y no es solo que esos 2.531 minutos en 36 partidos lo coloquen como el sexto futbolista más utilizado por Borja Jiménez, es que pocos de su edad tienen esa confianza de sus entrenadores en toda la liga. Está en el top 5 de los más utilizados de su quinta o mayores en los dos grupos de Primera Federación. Solo le superan en protagonismo, entre los jugadores de campo, Joan Oriol (3.201 minutos en 36 partidos con el Nàstic a sus 35 años), César Caneda (2.944 en 33 duelos con la SD Logroñés a sus 43), Gorka Kijera (2.767 en 31 con el Real Unión a sus 35) y Lucas Aveldaño (2.685 en 30 con el Tudelano a sus 36). No hay muchos más por encima de los 2.000, pero uno de ellos es Miku Fedor, a pesar de su lesión muscular de este inicio de 2022 y de algún periodo esporádico de suplencia. El delantero venezolano, a sus 36 años, ha disfrutado de 2.300 en 32 partidos.

Esa cuantía de minutos que lleva el coruñés en esta temporada de Primera RFEF puede aumentar en la última jornada y colocarle en una mejor posición dentro de la propia plantilla del equipo coruñés, ya que hay sancionados y es probable que sea uno de los pocos titulares que no rote ante Unionistas. Le preceden Villares con 2.595 y Héctor Hernández con 2.583.

En el caso de los porteros hay muchos más ejemplos de futbolistas de 35 o más años que están por encima de los 2.000 minutos, entre ellos, el propio Ian Mackay con 3.060 en 34 partidos. Solo se perdió por lesión el encuentro ante el San Sebastián de los Reyes a domicilio en el que le sustituyó el santiagués Pablo Brea.

Salvo alguna temporada aislada, este ejercicio con esos 2.531 minutos que ha disfrutado Álex Bergantiños se convierte en habitual si se atiende a esta última década. Desde aquel de 2011 que llegó con 26 años a una pretemporada del primer equipo y acabó convenciendo a Oltra para jugar los 42 partidos de liga, raro es el año que no supera los 2.000 minutos. Álex siempre está ahí.





Villares, en uno de los “mejores momentos”

Todo ha adquirido un matiz diferente para Villares en las últimas semanas. Ha renovado, ha abandonado la banda para volver al centro y el Dépor ha reaccionado. Se ha alineado todo para que reconozca que está en “uno de los mejores momentos de la temporada”, ayudado por “un tramo” de liga en el que “el equipo está haciendo las cosas bien”. Esa rúbrica hasta 2025 redondea el panorama para el pivote, aunque para él no era ni mucho menos el centro de sus preocupaciones. “Llevaba tiempo deseando dejar ese tema de lado. Las últimas semanas después de que llegara la renovación por partidos ninguna de las partes tenía prisa y ya sabíamos que iba a llegar en cualquier momento”, admite. El pivote admite que “de momento no hay nervios por el play off” en el vestuario dentro de “una semana distendida”. Eso sí, al menos él mira de reojo a lo que le puede acabar deparando el otro grupo. “Algo siempre miras y durante la campaña también, en las últimas jornadas más. No vamos a saber tampoco quién nos va a tocar hasta el final. Ninguno va a ser fácil, no hay preferencias”, cuenta. Todo hace indicar que Diego Villares será uno de los muchos futbolistas que reserve Borja Jiménez para evitar contratiempos. Él está abierto a lo que decida el técnico. “Si tengo que pasar una semana sin jugar, no hay problema y si lo tengo que hacer, encantado. Yo, lo que diga el míster”, apunta.